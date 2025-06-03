Росмолодежь займется подготовкой «проводников смыслов» традиционных ценностей

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) потратит 33,4 млн руб. на обучение «проводников смыслов» с целью продвижения традиционных ценностей. Это следует из заявки подведомственной агентству «Форумной дирекции» на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет провести 30 муниципальных этапов обучающей программы по подготовке «проводников смыслов» среди выпускников программ Росмолодежи в десяти субъектах России и один обучающий семинар в Москве. Этапы этого проекта пройдут в Московской, Иркутской, Челябинской, Ульяновской, Амурской, Сахалинской областях, а также в Калмыкии, Карелии, Кабардино-Балкарии и ДНР в июле—октябре 2025 года. Общее количество участников — не более тысячи человек от 18 до 35 лет. Мероприятия, говорится в документе, проведут в целях «продвижения национальных приоритетов и традиционных духовно-нравственных ценностей».

В требованиях технического задания также указаны критерии оценки участников. Так, у потенциальных «проводников смыслов» проверят такие компетенции, как лидерские качества, социальная ответственность и клиентоориентированность. Кроме того, критерием отбора послужат ценности: патриотизм, гуманизм, здоровый образ жизни и другие. В свою очередь, экспертами по программе могут стать депутаты Госдумы, главы регионов, артисты и другие общественные деятели.

Божена Иванова