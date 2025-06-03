Крупный пожар случился в бывшем доходном доме Смирнова на Обводном канале
Днем 3 июня на набережной Обводного канала загорелся дом 183, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Инцидент случился в 13:26, пожару присвоили дополнительный номер 1БИС.
Известно, что горит бывший доходный дом Смирнова 1864 года постройки, где на текущий момент велись строительные работы. К ликвидации возгорания привлекли семь пожарно-спасательных расчетов. В результате происшествия никто не пострадал.
UPD: В 14:12 пожар локализовали. В МЧС уточнили, что в трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 45 кв. м.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники МЧС 2 июня ликвидировали крупный пожар на территории лакокрасочного предприятия «Пигмент» в поселке Янино-1. Там горели два ангара на общей площади 800 кв. м.