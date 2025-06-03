В Кремле прокомментировали удары ВСУ по Брянской и Курской областям

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин «в режиме онлайн» получал информацию о ходе расследования взрывов на ж/д перегонах в Брянской и Курской областях. От оценки ситуации представитель Кремля отказался.

«Предлагаю дождаться результатов»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. Пресс-секретарь добавил, что следствие продолжается. Собственные комментарии, по его словам, дали и в Минобороны России.

В прошедшие выходные на объектах Московской железной дороги совершены три подрыва. Вечером 31 мая на перегоне между станциями Выгоничи—Пильшино в Брянской области был подорван автомобильный мост. Его плиты упали на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва.

В ночь на 1 июня был также взорван железнодорожный мост на перегоне между станциями Остапово—Михайловский Рудник в Курской области. Следовавший в этот момент тепловоз и три из ста пустых вагонов грузового состава из Брянска сошли на трассу Е-391. Утром 1 июня на перегоне между станциями Унеча и Жеча Брянской области взрыв произошел перед маневровым локомотивом.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».