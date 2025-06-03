США закроют семь из восьми военных баз в Сирии

Посол Вашингтона в Анкаре и спецпосланник по Сирии Томас Баррак подтвердил, что США сокращают военное присутствие в Сирии. Американские власти планируют сохранить в стране только одну из восьми военных баз.

«Мы перешли от восьми баз к пяти, а затем — к трем. В конечном итоге мы перейдем к одной»,— сказал господин Баррак, которого цитирует телеканал «Аль-Арабия».

За последние недели около 500 американских солдат были выведены из Сирии, написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на двух американских чиновников. По их данным, три американские базы были либо переданы «Сирийским демократическим силам» (курдам), либо закрыты.

После смены режима в Сирии и прихода к власти Ахмеда аш-Шараа президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен урегулировать отношения с Дамаском. Он поручил отменить введенные против Сирии санкции, чтобы дать стране «шанс на величие». 29 мая в Дамаске прошла церемония открытия резиденции посла США в Дамаске после 13-летнего перерыва.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Запад поможет Дамаску со стабильностью».