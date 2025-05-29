Спецпосланник Трампа поднял американский флаг над резиденцией посла США в Сирии

Спецпосланник президента США по Сирии Томас Баррак поднял американский флаг над резиденцией посла США впервые с момента закрытия посольства в 2012 году, сообщает агентство Reuters. Церемония открытия резиденции ознаменовала возвращение американской дипломатической миссии в Сирию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Firas Makdesi / Reuters Фото: Firas Makdesi / Reuters

«Намерение Америки и видение президента состоят в том, что мы должны дать этому молодому правительству шанс, не вмешиваясь, не требуя, не ставя условий, не навязывая нашу культуру вашей культуре»,— сказал Томас Баррак (цитата по Reuters).

Спецпосланник президента США также подчеркнул стремительное расширение связей США с Сирией после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении снять санкции с арабской республики.

После смены режима в Сирии и прихода к власти Ахмеда аш-Шараа страны Запада начали ослаблять санкции, которые были наложены на Сирию во время правления президента Башара Асада. В мае президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился отменить санкции в отношении страны, после чего Минфин США начал ослаблять ограничения. Ограничения уже сняли с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Из-под ограничений также вывели нефтеперерабатывающие компании Homs и Banias, Коммерческий банк, Банк недвижимости, а также судоходные компании.

У США не было дипломатического присутствия в Сирии с 2012 года. Тогда американское посольство в Дамаске прекратило работу в качестве жеста несогласия с подавлением уличной оппозиции. Интересы американцев в тот период защищала дипмиссия Чехии.

Как мировые СМИ отреагировали на ослабление санкций США в отношении Сирии, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая