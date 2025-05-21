Запад поможет Дамаску со стабильностью

Евросоюз объявил 20 мая о решении снять с Сирии экономические санкции, введенные в эпоху правления президента Башара Асада. Объявление последовало вслед за обещанием президента США Дональда Трампа отменить санкции против Дамаска, действовавшие десятилетия. Объясняя перед Сенатом необходимость снятия санкций, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переходное правительство Сирии сейчас находится в полушаге от нового переворота и ему надо помочь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сирийцы в очереди за зарплатой, Дамаск, 14 мая

Фото: Omar Sanadiki / AP Сирийцы в очереди за зарплатой, Дамаск, 14 мая

Фото: Omar Sanadiki / AP

О решении ЕС снять экономические санкции с Сирии проинформировала в соцсети X глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию. ЕС всегда поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и будет продолжать это делать»,— отметила она. В сообщении Совета ЕС уточняется, что речь идет о частичных послаблениях. Так, ЕС сохранит «санкции, связанные с режимом Асада», а также эмбарго на «оружие и технологии, которые могут быть использованы для внутренних репрессий». Кроме того, Брюссель намерен преследовать тех, кто «разжигает нестабильность» и нарушает права человека в Сирии.

Инициатива ЕС последовала после решения Дональда Трампа, который 13 мая, в начале своего турне по Ближнему Востоку, сообщил о снятии с Дамаска всех рестрикций, которые шаг за шагом вводились США с 1979 года.

Выступая 20 мая на слушаниях в Сенате, госсекретарь Марко Рубио объяснил необходимость послаблений нестабильностью режима в Дамаске. «По нашим оценкам, переходная власть, учитывая стоящие перед ней вызовы, находится, возможно, в нескольких неделях, считаных месяцах от потенциального краха и полномасштабной гражданской войны, которая будет иметь эпический размах и в целом приведет к расколу страны»,— предупредил госсекретарь и по совместительству советник президента США по национальной безопасности.

В связи с этим, рассудил он, переходному правительству, возглавляемому президентом Ахмедом аш-Шараа, необходимо помогать. «Мы хотим, чтобы это правительство добилось успеха, потому что альтернатива этому — полномасштабная гражданская война и хаос, которые, естественно, приведут к дестабилизации всего региона»,— подчеркнул господин Рубио.

Прогноз по поводу очередного переворота в Сирии, уже пережившей смену власти 8 декабря 2024 года, звучит не впервые.

Израильские СМИ привели 5 мая данные разведки, согласно которым в Сирии сложилась крайне нестабильная ситуация. «Побережье, контролируемое алавитами (конфессиональным меньшинством, из которого происходила прошлая элита.— "Ъ"), остается верным Асаду, турецкие и курдские силы доминируют на севере, а бедуинские племена господствуют на юго-востоке»,— фиксировал источник Ynet. Он указывал на то, что южные районы вообще не входят в приоритеты сирийских властей, которые, по данным израильской разведки, имеют в своем активе только 60 тыс. боевиков, вооруженных в основном стрелковым оружием.

При этом правительство, возглавляемое господином аш-Шараа, однажды уже столкнулось с попыткой переворота. Глава МВД переходного правительства Анас Хаттаб заявил 16 апреля, что властям удалось предотвратить мятеж, возглавлявшийся офицерами асадовского режима. «Этот заговор был разоблачен благодаря усилиям наших служб безопасности и поддержке народа,— проинформировал он.— Попытка переворота теперь уже история». Отдельно господин Хаттаб сообщил, что Дамаск принял решение о создании «специального подразделения для координации деятельности правоохранительных органов» в борьбе с антиправительственными силами.

Не исключено, что опасность для Дамаска представляют и члены некоторых из тех исламистских группировок, которые участвовали в наступлении на Дамаск в ноябре—декабре 2024 года и впоследствии интегрировались в единую армию.

После того как господин аш-Шараа и президент Трамп 14 мая провели личную встречу, группировка «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической и запрещена) в своем журнале «Ан-Наба» назвала сирийского лидера вероотступником. Боевики заявили, что господин аш-Шараа зависит от внешних сил, и призвали его бывших соратников по радикальной группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена) дезертировать и присоединиться к ИГ (признано в РФ террористическим и запрещено).

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов заметил, что у потенциальной эскалации в Сирии существует много интересантов, начиная от бывших сторонников господина Асада, членов «Хезболлы» и других проиранских сил и заканчивая иностранными боевиками в составе новой армии и террористами ИГ (признано в России террористическим и запрещено). Собеседник “Ъ” напомнил, что в составе новых вооруженных сил Сирии есть достаточно сторонников радикальной линии, не желающих порывать с глобальным джихадом, а также боевиков Сирийской национальной армии, которые в прошлом конкурировали с ХТШ (признана в России террористической и запрещена) и «которые не были реструктурированы» должным образом.

Нил Кербелов