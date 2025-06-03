Комитет Совфеда рекомендовал Жаркову на пост зампреда КС

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 3 июня рекомендовал назначить судью Конституционного суда (КС) Людмилу Жаркову на должность заместителя председателя КС. Решение принято единогласно. Вопрос о назначении будет рассмотрен на пленарном заседании верхней палаты 4 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Жаркова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Людмила Жаркова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Выступая на заседании комитета, председатель КС Валерий Зорькин обратил внимание на большой практический опыт госпожи Жарковой, а также выразил уверенность, что ее назначение пойдет суду на пользу «в конституционном смысле». В свою очередь, председатель комитета Андрей Клишас отметил, что госпожа Жаркова была судьей-докладчиком по делам, связанным с ответственным обращением с животными, поэтому в его симпатии она может не сомневаться.

Сама судья призналась, что представление на эту должность является для нее «форс-мажором», но под чутким руководством господина Зорькина она рассчитывает справиться с новыми задачами.

Вакансия, которую предстоит занять Людмиле Жарковой, образовалась1 апреля после смерти зампреда КС Сергея Маврина.

О назначении Людмилы Жарковой — в материале «Ъ» «Конституционная рокировка».

Анастасия Корня