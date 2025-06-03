Судьбу затонувшего у Новороссийска судна «Ашамба» решит дефектация

Маломерное научно-исследовательское судно (МНИС) «Ашамба», которое затонуло в феврале 2025 года в акватории Черного моря у Новороссийска, планируют восстановить после обследования состояния корпуса. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

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В середине мая судно «Ашамба» было поднято на поверхность и отбуксировано в судоверфь «Алексино» в Новороссийске. В настоящее время судно находится на стапелях судоверфи для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

«"Ашамба" была единственным научно-исследовательским судном Института океанологии РАН, работающим в Черном море. В настоящее время альтернативы ему нет. Ввиду специфики бюджетирования пока единственным вариантом восстановления судна и выполнения научной программы, запланированной в текущем экспедиционном сезоне, может стать спонсорская поддержка»,— рассказал «Ъ-Новороссийск» заместитель директора Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН по флоту, руководитель Центра морских экспедиционных исследований, руководитель Центра коллективного пользования «Научный флот ИО РАН Вячеслав Кременецкий.

Специалисты проводят оценку степени повреждения судна, которое несколько месяцев находилось на дне моря. Специализированая организация готовит коммерческое предложение на дефектацию корпуса, узлов и механизмов судна для определения его состояния и подготовки технического задания на ремонт. После выполнения этих работ будет принято решение о целесообразности ремонта.

Научно-исследовательское судно (НИС) «Ашамба» затонуло в акватории Черного моря у причала № 58 яхт-клуба «7 Футов» 22 февраля 2025 года. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, вследствие которых произошло обледенение судна.

Алена Воробьева