В Новороссийске поднимут затонувшее судно «Ашамба» до 28 мая

Собственнику судна выдали предписание удалить затонувшее имущество из акватории Черного моря до 28 мая 2025 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ФГБУ «АМП Черного моря», обратило внимание издание «ПортНьюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

Собственник маломерного научно-исследовательского судна (МНИС) «Ашамба», затонувшего у причала № 58 яхт-клуба ПАО «Новошип» в порту Новороссийск 22 февраля 2025 года, должен приступить к удалению имущества из акватории Черного моря не позднее 28 мая 2025 года. После подъема судно планируется отбуксировать в порт Геленджик для ремонта.

Судно принадлежит Южному отделению Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова (ЮО ИО РАН). На его борту в момент затопления находилось около 200 литров дизельного топлива. Несмотря на отсутствие утечки, по мнению специалистов, это создает угрозу причинения ущерба морской среде. До подъема судно решено оградить бонами, чтобы избежать загрязнения моря нефтепродуктами.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что причиной происшествия стало обледенение и потеря остойчивости судна. Экипаж НИС «Ашамба» успел покинуть борт и не пострадал. Экологический ущерб окружающей среде не нанесен.