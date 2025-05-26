Зарубежные СМИ: К чему приведет очередной виток торговой войны США?

Дональд Трамп отсрочил введение торговых пошлин против Евросоюза на полтора месяца. По словам главы Белого дома, решение принято после «очень любезного звонка» председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как сообщает CNN, чиновница попросила провести переговоры 9 июля, и Трамп на это согласился. В конце прошлой недели президент США заявил, что с 1 июня вступят в силу 50-процентные тарифы на импорт товаров из Евросоюза. Тогда Трамп объяснил это тем, что диалог Вашингтона с Брюсселем зашел в тупик. Политик обратил внимание на «мощные торговые барьеры», «нелепые штрафы» и «необоснованные судебные иски против американских компаний». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

Урсула фон дер Ляйен неслучайно попросила провести торговые переговоры 9 июля, пишет Reuters. В начале апреля в Белом доме объявили о 90-дневной паузе для заключения сделок по тарифам, отсрочка вступила в силу для всех стран, кроме Китая. Срок заканчивался как раз 9 июля, но 23 мая Дональд Трамп неожиданно сообщил, что не заинтересован в подписании торгового соглашения с Евросоюзом и анонсировал введение 50-процентных пошлин уже с 1 июня. Reuters отмечает, что президент США был крайне недоволен, как идут переговоры с Брюсселем. По информации агентства, они продвигаются намного более сдержанно по сравнению с диалогом Вашингтона и Пекина. Две недели назад Китай уже договорился с Трампом о трехмесячном торговом перемирии.

Французская Le Monde подчеркивает, что действия Трампа говорят о его очень личном подходе к дипломатическим и экономическим отношениям. Газета сравнила нынешнюю политику Белого Дома с танцем рондо и призвала всех быть начеку.

Тем временем Брюссель продолжает надеяться на соглашение, основанное на «уважении», а не на «угрозах», отмечает Bild. 25 мая министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил изданию, что он уже переговорил по этому вопросу со своим коллегой — главой минфина США Скоттом Бессентом. Немецкий чиновник также отметил, что анонс повышения импортных тарифов до 50-ти процентов вызвал обвал мировых рынков.

К концу минувшей недели индекс доллара достиг самого низкого уровня с декабря 2023 года, пишет Bloomberg. Однако сейчас основные фондовые рынки уже отыгрывают падение. Вечером 25 мая фьючерсы на американские S&P 500 и Nasdaq подскочили более чем на 1%. В свою очередь, контракты на Euro Stoxx 50 также выросли на 1,5%. По словам собеседников Bloomberg, торговая война вновь становится ключевым драйвером мировой экономики. При этом из-за нестабильной политики Вашингтона сохраняются риски увеличения дефицита США и снижения интереса инвесторов к американским активам.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".