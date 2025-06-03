Британское правительство намерено отсудить у Абрамовича свыше 2 млрд фунтов
Правительство Великобритании может подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает Bloomberg. Власти хотят направить эти средства на оказание гуманитарной помощи Украине.
Роман Абрамович
Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters
После того как Абрамович попал под санкции ЕС и Великобритании, он продал команду консорциуму американского бизнесмена Тодда Бёли в мае 2022 года. Доходы от продажи «Челси» были заморожены на счете в британском банке, поэтому средства не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям.
Когда Абрамович объявил о продаже клуба, он выступил с инициативой создать благотворительный фонд, который будет работать «на благо всех жертв» вооруженного конфликта на Украине. Британские власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы по созданию фонда. Однако им не удалось добиться окончательного соглашения о передаче всей суммы. 2 июня 2025 года представители правительства Великобритании сообщили, что власти рассматривают возможность подать на Абрамовича в суд.
«Правительство намерено направить средства от продажи футбольного клуба ''Челси'' на гуманитарную помощь Украине после вторжения России. Мы огорчены тем, что не смогли достичь согласия с господином Абрамовичем по этому вопросу. Мы готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине как можно скорее получат эти средства»,— заявили канцлер казначейства Рейчел Ривз и министр иностранных дел Дэвид Лэмми.
Подробнее о расследовании в отношении «Челси» — в материале «Ъ» «''Челси'' обвиняет бывшего».