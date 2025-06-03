Британское правительство намерено отсудить у Абрамовича свыше 2 млрд фунтов

Правительство Великобритании может подать в суд на российского миллиардера Романа Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает Bloomberg. Власти хотят направить эти средства на оказание гуманитарной помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович

Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters Роман Абрамович

Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters

После того как Абрамович попал под санкции ЕС и Великобритании, он продал команду консорциуму американского бизнесмена Тодда Бёли в мае 2022 года. Доходы от продажи «Челси» были заморожены на счете в британском банке, поэтому средства не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям.

Когда Абрамович объявил о продаже клуба, он выступил с инициативой создать благотворительный фонд, который будет работать «на благо всех жертв» вооруженного конфликта на Украине. Британские власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы по созданию фонда. Однако им не удалось добиться окончательного соглашения о передаче всей суммы. 2 июня 2025 года представители правительства Великобритании сообщили, что власти рассматривают возможность подать на Абрамовича в суд.

«Правительство намерено направить средства от продажи футбольного клуба ''Челси'' на гуманитарную помощь Украине после вторжения России. Мы огорчены тем, что не смогли достичь согласия с господином Абрамовичем по этому вопросу. Мы готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине как можно скорее получат эти средства»,— заявили канцлер казначейства Рейчел Ривз и министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Подробнее о расследовании в отношении «Челси» — в материале «Ъ» «''Челси'' обвиняет бывшего».

Таисия Орлова