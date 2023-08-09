«Челси» обвиняет бывшего

Английская премьер-лига (АПЛ) ведет расследование в отношении лондонского «Челси». Его результатом может стать как назначение штрафа клубу, так и лишение команды очков в стартующем в пятницу чемпионате Англии по футболу. Поводом для расследования стали некие финансовые трансакции, осуществлявшиеся лондонцами еще в те времена, когда командой владел Роман Абрамович. Предполагается, что клуб активно использовал практику расчетов за трансферы игроков через офшоры, но при этом не отражал такие действия в своей отчетности. Учитывая, впрочем, что «Челси» сам уведомил о выявленных нарушениях как АПЛ, так и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), наиболее жесткого наказания команда, скорее всего, избежит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Абрамович

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Роман Абрамович

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Английская премьер-лига ведет расследование в отношении футбольного клуба «Челси». По его итогам, как сообщает The Times, лондонцы могут быть подвергнуты крупному штрафу или даже лишены очков в стартующем в пятницу чемпионате Англии. Примечательно, что о выявленных финансовых нарушениях клуб уведомил контрольные органы сам. Нарушения были выявлены в ходе изучения документации, относящейся к тому времени, когда «Челси» владел российский предприниматель Роман Абрамович. Напомним, что он был вынужден продать клуб весной прошлого года, после того как попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Новому владельцу «Челси» Тодду Бёли клуб обошелся в общей сложности в £4,25 млрд. Из них £2,5 млрд было выплачено за сам клуб, еще £1,75 млрд господин Бёли обязался вложить в его развитие.

Сомнительные сделки, как сообщает The Times, относятся к периоду 2012–2019 годов. В это время «Челси» активно использовал офшорные схемы при проведении трансферов футболистов, не уведомляя об этом ни АПЛ, ни UEFA.

Под подозрение попали платежи в адрес шести офшорных компаний. Эти трансакции ни разу не отображались в отчетности «Челси». Кроме того, клуб подозревается в том, что он прибегал к скрытым выплатам за игроков. В частности, вопросы возникли к состоявшемуся еще в 2012 году переходу датского защитника Андреаса Кристенсена из датского «Брондбю». В тот же день, когда были подписаны документы на трансфер игрока (Кристенсену в момент перехода было только 16 лет, и «Челси» он достался бесплатно), его отец Стен Кристенсен был принят на работу в «Челси» на должность скаута. За следующие четыре года Кристенсен-старший получил от «Челси» £650 тыс., притом что в реальности оставался тренером вратарей в «Брондбю».

Отметим, что за последнее время это уже второй случай, когда «Челси» сам уведомляет вышестоящие структуры о нарушениях в отчетности, допущенных при прежнем владельце. В конце июля лондонцы согласились заплатить UEFA штраф в размере €10 млн, когда выяснилось, что ряд выплат контрагентам при оформлении трансферов не был отражен в отчетности. Несмотря на добровольное уведомление о выявленных нарушениях, UEFA не посчитал возможным спустить дело на тормозах. Впрочем, штраф в данной ситуации — не самый плохой вариант для «Челси». По всей видимости, учитывая стремление клуба к сотрудничеству с контролирующими инстанциями, дело ограничится штрафом и в этот раз.

Александр Петров