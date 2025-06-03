Суд не стал арестовывать подозреваемого в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

Слюдянский райсуд в Иркутской области не удовлетворил ходатайство следствия об аресте 24-летнего подозреваемого в покупке алкоголя подросткам в Байкальске. В ходе организованной ими вечеринки погибли пять человек, четверо пострадали. В областной прокуратуре заявили ТАСС, что подростки распивали алкоголь, купленный родственником одного из них. Об отказе суда арестовать его агентству сообщили в отделении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По информации пресс-службы объединенных судов общей юрисдикции Иркутской области, причиной отказа в удовлетворении ходатайства следствия, стал ряд обстоятельств.

«В суде установлено, что мужчина ранее не привлекался к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Он является участником СВО, получил два ранения, ранее не судим», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Трагедия случилась в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал». СКР возбудил дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), позднее — еще одно по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий). В рамках дела были задержаны два человека. Источник «Ъ» в правоохранительных органах сообщил, что один из задержанных — родной брат подростка, подозреваемого в убийстве своих знакомых. В Байкальске объявили трехдневный траур.

Подробности ЧП — в публикации «Ъ» «Смерть на день рождения».

Лаура Кеффер; Влад Никифоров, Иркутск