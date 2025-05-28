Смерть на день рождения

В Байкальске Иркутской области возбудили уголовное дело после массового убийства подростков. Трагедия произошла в СНТ «Горный Байкал», где компания школьников праздновала день рождения. По данным следствия, во время торжества молодой человек напал с ножом на девушек и парней, в результате четверо школьников скончались на месте, столько же были доставлены с различными травмами в больницу. После этого нападавший поджег дом и сам погиб в огне. В связи с убийством подростков по распоряжению губернатора Игоря Кобзева в Байкальске организована работа оперативного штаба, глава города объявил трехдневный траур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи восстанавливают ход событий, приведших к смерти пяти подростков на даче под Байкальском

Фото: СУ СК России по Иркутской области Следователи восстанавливают ход событий, приведших к смерти пяти подростков на даче под Байкальском

Фото: СУ СК России по Иркутской области

Тела пятерых подростков в возрасте от 13 до 17 лет были обнаружены на месте возгорания в частном доме в садоводстве «Горный Байкал» Байкальска. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ход следствия поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Силовики восстановили картину преступления.

По предварительным данным, ребята с разрешения родителей большой компанией отмечали день рождения в садоводстве. Всего на вечеринку собралось полтора десятка юношей и девушек, некоторые из них ушли домой пораньше. В какой-то момент самый старший участник застолья, 17-летний Михаил П., вытащил нож и напал на друзей. От полученных травм погибли 16-летняя девушка и три юноши в возрасте 13-14 лет. Столько же школьников получили различные травмы (в последующем их госпитализировали). После этого нападавший поджег дом и погиб в результате пожара. Выяснилось, что дача, где подросток устроил резню, принадлежала его родителям. В квартире предполагаемого нападавшего провели обыск. По делу назначены пожарно-техническая, судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.

Какие мотивы двигали нападавшим, пока точно не известно. По информации источников, предположительно, одна из девушек отказала ему в близости. Кроме того, расследование установило, что во время вечеринки подростки употребляли спиртное. По факту продажи им алкоголя следствие возбудило уголовное дело по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий).

Как рассказали в прокуратуре Иркутской области, для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выехал глава надзорного ведомства региона Андрей Ханько. Он также провел совещание с участием чиновников и работников органов профилактики.

«Я сам отец и даже не могу представить, что сейчас чувствуют родители погибших детей. И это — страшно. Ведь чужих детей не бывает. Безусловно, необходимо оказать семьям погибших любую помощь, в том числе с похоронами»,— сказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.



По его указанию в Байкальске создан оперативный штаб, для работы на место выехали вице-губернатор Вячеслав Эглит и зампред правительства Приангарья Валентина Вобликова. Кроме того, глава региона дал поручение правительству Иркутской области и комиссии по делам несовершеннолетних разработать «детальный план дополнительных профилактических мероприятий, учитывая все обстоятельства трагедии». Глава Байкальска Василий Темгеневский объявил в городе трехдневный траур.

По информации властей, ни один из подростков не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева провела встречу с родителями ребят, которые учились вместе с погибшими и пострадавшими в трагедии. Она рассказала, что «одним из ключевых выводов беседы стала очевидная проблема безнадзорности». «Подростки находились вне дома в ночное время, без сопровождения и внимания со стороны взрослых. Кроме того, зафиксированы факты употребления алкоголя, что стало одним из факторов, повлекших трагические последствия»,— заявила детский омбудсмен.

Константин Воронов