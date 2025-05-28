В Байкальске объявлен трехдневный траур после гибели пяти подростков

В Байкальске Иркутской области, где погибли пятеро несовершеннолетних, объявлен трехдневный траур 28, 29 и 30 мая. Об этом сообщила городская администрация.

Власти подтвердили, что есть жертвы и пострадавшие, их число не приводится. Глава города Василий Темгеневский призвал горожан оказать помощь родителям погибших и раненых детей, а также не доверять слухами и дождаться итогов расследования.

В ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» загорелся частный дом. На месте происшествия нашли тела пятерых подростков. По данным следствия, молодые люди отдыхали в доме, но в какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. Четверо детей пострадали, они госпитализированы. В Байкальске создан оперативный штаб.