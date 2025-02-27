Автодилеры вплетают ненужные услуги

Центробанк пригрозил жестче пресекать недобросовестные практики в автокредитовании с помощью регулирования. Речь идет, в частности, о консультациях за сотни тысяч рублей и доплате за досрочное погашение займа. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, после предупреждения регулятора многие банки согласились бороться с навязыванием услуг. Но картина в автосалонах «принципиально не поменялась»: банки и дилеры по-прежнему включают в договор купли-продажи авто «дорогие и ненужные» услуги. В момент оформления кредита они считаются уже оказанными, а потому не могут быть возвращены. Причем некоторые продукты предлагаются по завышенной стоимости, хотя изначально должны быть бесплатными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Число жалоб растет на 15% каждый год, отмечает эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская: «Чем страхуют свой доход дилеры при продаже машин? Это подарки и скидки. В результате того, что они уговаривают клиента купить автомобиль в кредит с дополнительными услугами, машина становится дороже в среднем на 1,5-2 млн руб. Конечно, это существенно сокращает шансы покупателя на досрочное погашение в 30-дневный срок, когда действует период охлаждения отказа и возврат за страховки в 14-дневный срок. В нагрузку ко всем необходимым документам покупатель подписывает обязательство вернуть продавцу скидки при досрочном погашении кредита, если он отказывается от страховки. А если с момента покупки автомобиля до отказа от страховки и досрочного погашения кредита подарок якобы использовался, то требуют вернуть полную его рыночную стоимость.

Более 70% потребителей понятия не имеют, что написано в документе, который они подписывают. В нашей практике были даже указанные в перечне дополнительных услуг консультации тарологов, астрологов, страховка на домашних животных. Впрямую менеджеры этого очень часто не говорят, но есть всегда в жалобах потребителей намек на то, что без приобретения этих дополнительных услуг невозможно было бы приобретение и автомобиля».

Глава ЦБ напомнила, что девять банков уже подписали специальный меморандум о борьбе с недобросовестными практиками. Она призвала остальных игроков рынка сделать то же и «навести у себя порядок». Иначе, как добавила Эльвира Набиуллина, регулятор перейдет «к более жестким подходам». В 2024 году власти уже ужесточили правила выдачи кредитов, и новых мер добросовестный бизнес может не потянуть, говорит глава Союза автодилеров России Вячеслав Жигалов: «Сверху у нас ЦБ со своей ключевой ставкой, Минпромторг со своим утильсбором. Все это завинчивает рынок, так скажем, малоликвидное состояние. То есть цены и себестоимость увеличиваются, ставки дорогие, это останавливает кредитование. Но есть потребность рынка, когда у клиентов объективно накапливается отложенный спрос. То есть средний возраст автомобилей увеличивается, машины стареют, требуют замены, но заменить их становится все труднее и труднее. И дилеры при этом должны как-то показывать обороты, потому что производитель требует продаж. Естественно, на малых продажах рынок перестает быть интересным в целом.

Конечно, есть практика, но мы как дилерское сообщество и ответственный бизнес, должны разделять систему официальных дилеров и огромную массу всех остальных продавцов, которых после объявления параллельного импорта стало очень много. И они, конечно, сильно снижают средний уровень продаж. К автодилерам ЦБ никаким образом не относится и не регулирует их деятельность. Поэтому они решили действовать простым способом: придавить бетонной плитой банки, чтобы они придавили дилеров, по их мнению, недобросовестных и как-то сами разобрались с ними. Совершенно понятно, что мы больше наносим вреда нормальному бизнесу, чем пользы потребителям».

Объемы выдачи автокредитов росли на протяжении нескольких месяцев. Так, например, в сентябре перед повышением утильсбора банки одобрили максимальное количество таких займов с марта 2024-го, писал “Ъ”. В то же время в целом за четвертый квартал показатель оказался на 44% ниже, чем в тот же период 2023-го. Прошлым летом регулятор ввел надбавки для банков за выдачу автокредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. А в будущем также планирует ввести количественные ограничения на выдачу таких займов.

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Елизавета Скобцова