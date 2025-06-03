EUobserver: ЕС не успеет согласовать новые санкции к саммиту G7

Европейский союз (ЕС) не сможет согласовать новый пакет санкций против России к саммиту G7 16 июня, несмотря на призыв США к скоординированным действиям. Об этом сообщили четыре дипломата ЕС в беседе с EUobserver.

Сенат США может в ближайшее время рассмотреть законопроект, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты, газ и уран. 1 июня авторы законопроекта заявили https://www.kommersant.ru/doc/7774094, что надеются ввести санкции к саммиту G7. Еврокомиссия параллельно готовит 18-й пакет санкций. Однако, по словам источников, процедуры в Брюсселе идут медленнее.

«Мы даже не получили юридические тексты по 18-му пакету, поэтому согласование за две недели выглядит крайне амбициозно»,— заявил один из дипломатов. Другие ожидают одобрения лишь «к концу июня» — к саммиту ЕС перед летними каникулами.

Инициатива США может создать проблемы для ЕС. Хотя цель — Китай и Индия, под удар могут попасть Венгрия, Словакия (нефть), Бельгия, Болгария, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания (СПГ), а также Чехия и Финляндия (ядерное топливо).

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