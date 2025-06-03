CNN: новый раунд переговоров США и Ирана может не состояться

Новое предложение США по ядерной сделке, представленное Ирану — «несвязное и разрозненное», сообщил CNN высокопоставленный иранский чиновник. По словам собеседников телеканала, импульс переговоров по заключению новой сделки «сходит на нет» и шестой раунд может не состояться.

По информации телеканала, новое предложение США предполагает, что Штаты могли бы инвестировать в гражданскую ядерную энергетическую программу Ирана и присоединиться к консорциуму, который будет контролировать обогащение низкоактивного урана внутри страны. В этот консорциум войдут страны Ближнего Востока и ядерный наблюдатель ООН — Международное агентство по атомной энергии.

Иранские официальные лица настаивали на том, что Иран должен иметь возможность сохранить контроль над собственными мощностями по обогащению.

По мнению иранской стороны, главным препятствием на пути прогресса в переговоров является непоследовательность США. Чиновник также заявил, что последний текст прямо противоречит предыдущим договоренностям, достигнутым в ходе пятого раунда переговоров.

В субботу посредник в переговорах, министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди, передал Ирану предложения США по ядерному досье. Среди пунктов соглашения перечислены отказ Тегерана от обогащения урана и вывоз за границу всего высокообогащенного сырья. Ни с одним из них Иран не согласился.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».