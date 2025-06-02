Лавров обсудил с замгенсека ООН деполитизацию усилий организации по Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил с заместителем генсека ООН Томом Флетчером ситуацию вокруг конфликта на Украине. Они обменялись мнениями по наиболее кризисным ситуациям, сказано в сообщении МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Особое внимание уделено проблематике конфликта вокруг Украины с упором на деполитизацию гуманитарных усилий ООН»,— сказано в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Также Сергей Лавров и Том Флетчер обсудили работу управления по координации гуманитарных вопросов. В ходе беседы они затронули палестино-израильский конфликт, Сирию и Ливан.

Встречу перед этим подтвердил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он сказал, что визит Тома Флетчера в Москву — часть более широких консультаций со всеми странами—членами организации.

Екатерина Отрашкевич