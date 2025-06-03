Богатых и рогатых оставят при своих

Правительственная комиссия по законодательной деятельности на заседании 2 июня не поддержала целый ряд законопроектов, подготовленных представителями парламентской оппозиции. В частности, была забракована идея эсеров о введении нового налога на сверхприбыль, идея коммунистов об ужесточении ответственности за подмену ребенка, а также идея либерал-демократов об установлении акциза на корма для животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Программная инициатива партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) о дополнительном налоге в размере 10% для компаний, средняя прибыль которых за 2024 и 2025 годы превысила 1 млрд руб., не нашла понимания ни у Минфина, ни у Минэкономики. С января 2025-го ставка налога на прибыль организаций и без того уже увеличилась с 20% до 25%, говорится в проекте отзыва комиссии. Кроме того, президент в своем послании предложил с учетом этих изменений зафиксировать налоговые параметры до 2030 года, чтобы обеспечить «стабильные и предсказуемые условия» для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов, напомнили в кабмине.

Отметим, что СРЗП неоднократно выступает с призывом ввести «повышенные налоги на сверхдоходы». Например, в мае глава партии Сергей Миронов, ставший автором забракованного законопроекта, предложил довести максимальную ставку по НДФЛ до 35%, зафиксировать на этой же отметке ставку налога на дивиденды, а также ввести «налог на роскошь или состояние».

Еще одной экономической инициативе оппозиции — об акцизах на корма для животных — правительство тоже отказало в поддержке. Речь идет о предложении депутата Станислава Наумова (ЛДПР) взимать по 1 руб. за 1 кг корма в бюджеты субъектов РФ. Согласно проекту отзыва комиссии, в случае реализации эта инициатива увеличит административную нагрузку на заготовителей кормов, а также приведет к удорожанию всей сельскохозяйственной продукции и, как следствие, к росту цен на продукты, в том числе социально значимые.

Не нашел понимания в кабмине и законопроект главы думского комитета по труду Ярослава Нилова (ЛДПР) о запрете назначать пожизненное лишение свободы инвалидам первой группы. С 2022 года к такому наказанию не был приговорен ни один инвалид первой или второй группы, напомнили в комиссии, а уже осужденным гражданам оказывается медпомощь в специализированных больницах. «Таким образом, вопрос затронутый законопроектом, урегулирован»,— говорится в проекте отзыва.

Наконец, по схожей причине в правительстве не видят смысла ужесточать наказание по ст. 153 УК РФ о подмене ребенка — с нынешних 5 до 20 лет лишения свободы. В проекте отзыва на законопроект главы комитета по защите семьи Нины Останиной (КПРФ) указано, что с 2022 по 2024 год таких преступлений в России зарегистрировано не было вовсе. «Значительное усиление ответственности должно основываться на анализе данных правоприменительной практики и судебной статистики, свидетельствующих о недостаточности установленных в настоящее время мер наказания»,— настаивают в комиссии.

Григорий Лейба