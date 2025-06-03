Виноград потек из-за границы

Розничные продажи винограда за 12 месяцев увеличились на 30%. Резкий рост спроса на эту продукцию объясняется повышением его доступности. Активный импорт винограда из Китая, Египта и Индии привел к сокращению его розничной цены более чем на 11% за год. При этом потребители отказываются от других популярных товаров в категории фруктов, например мандаринов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Натуральные продажи винограда с начала мая 2024 года по конец апреля 2025 года увеличились на 30% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в аналитической компании «Нильсен». Это самый выраженных рост среди пяти видов наиболее востребованных в рознице фруктов. Натуральные продажи апельсинов за 12 месяцев прибавили только 0,9%, бананов — 1,2%, яблок — 1,4%. Аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) отметили рост числа покупок винограда в январе—апреле на 9% год к году.

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В аналитическом агентстве «АБ-Центр» связывают рост спроса на виноград с повышением его доступности: на 30 мая его средняя розничная цена составила 407 руб. за 1 кг, на 11,4% меньше год к году. Косвенно отсутствие роста отпускных цен подтверждают данные «Нильсена». В денежном выражении продажи винограда выросли на 30,8% год к году, что фактически соответствует динамике в натуральном выражении.

Цены на виноград снижаются в связи с увеличением его экспортных поставок, следует из данных «АБ-Центра».

Аналитики отмечают, что основными его импортерами в Россию выступают Узбекистан, Турция, Египет, Индия и Китай. Гендиректор FruitNews Ирина Козий отмечает, что Китай сейчас увеличивает поставки в Россию всех категорий фруктов, в том числе винограда, за счет решения логистических проблем. Новым продуктом для рынка стал виноград сорта «шайн мускат», говорит эксперт.

Госпожа Козий отмечает существенный рост поставок винограда из Египта, который в целом развивает экспорт плодоовощной продукции в Россию. Оказать эффект на рынок мог также приток продукции из Индии. Госпожа Козий напоминает, что на счетах российских экспортеров нефтепродуктов в прошлом году скопились рупии, которые в итоге могли быть направлены на импорт различной продукции. Дополнительным фактором роста спроса на виноград, по словам госпожи Козий, могла стать низкая база: год назад его продажи, напротив, снижались из-за цен и сокращения импорта.

Сейчас доступность винограда растет из-за увеличения цен на другие фрукты, констатируют в «АБ-Центре».

По данным Росстата, средняя розничная цена яблок в России на 26 мая составила 168,1 руб. за 1 кг, увеличившись на 16,1% год к году. Категория фруктов и овощей, согласно «Чек Индексу», в целом показывает опережающий рост потребительских расходов (см. “Ъ” от 28 мая). Ирина Козий отмечает, что потребители воспринимают фрукты как единую категорию, переключаясь с одних на другие. Яблоки, бананы и апельсины, по ее словам, конкурируют между собой: покупают больше того, что дешевле. Сейчас эксперт отмечает общую тенденцию к смещению спроса в пользу в том числе экзотических фруктов за счет повышения их доступности — это, например, манго, авокадо, питайя.

Еще одной растущей категорией в рознице выступают нектарины. Аналитики «Нильсена» зафиксировали увеличение их натуральных продаж на 39,2% по итогам 12 месяцев. В денежном выражении рост составил 50,5%. Доля нектаринов в объеме денежных продаж фруктов и овощей остается сравнительно небольшой — 1,6%. Это сопоставимо с показателями авокадо и лимонов. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что за 2024 год в Россию было импортировано 237,6 тыс. тонн нектаринов, год к году показатель вырос на 24,6%.

Наиболее заметное падение натуральных продаж в категории фруктов, по данным «Нильсена», показывают мандарины. Спрос сократился на 11% год к году. В «АБ-Центре» фиксируют сокращение поставок мандаринов из-за низкого урожая в Турции. Это также способствовало росту цен на продукцию. Госпожа Козий отмечает и существенное сокращение поставок из Израиля, и небольшое падение из Марокко. Другие страны нарастили объемы, но это в полной мере не смогло нивелировать сокращение, констатируют в «АБ-Центре». В «Руспродсоюзе» говорят об общем снижении поставок мандаринов в Россию за прошлый год на 6%, до 859,6 тыс. тонн.

Александра Мерцалова