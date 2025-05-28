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Коммерсантъ FM
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Дорожали яблоки и груши

Расходы потребителей на фрукты и ягоды выросли

Фрукты и ягоды подорожали за год на 26%. Цены разгоняют рост себестоимости продукции отечественных производителей и неблагоприятные погодные условия как в России, так и во многих странах-импортерах. Более того, возвратные заморозки могут привести к потере до 15% урожая яблок и в этом году. Впрочем, потребителей рост цен не пугает: количество покупок в категории фруктов и ягод за январь—апрель выросло более чем на 20%.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—апреле 2025 года средний чек при покупке фруктов и ягод составил 306 руб., прибавив 26% год к году, подсчитали аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». Категория лидирует по росту показателя на продовольственном рынке. Рост для кондитерских изделий составил 5%, овощей — 15%, хлеба — 13%. В среднем чек на продукты, по данным «Чек Индекса», увеличился на 8% год к году, до 1,9 тыс. руб. Потребительские расходы на ягоды и фрукты выросли в контексте увеличения цен. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров замечает, что с начала года фрукты и ягоды в регионах России подорожали на 15% и более.

В «Эвоторе» (разработчик кассового оборудования и программного обеспечения) отмечают, что в мае в несетевой рознице средняя цена клубники составила 658 руб. за 1 кг, прибавив 55% год к году. Яблоки подорожали на 17% (до 189 руб. за 1 кг), черешня на 14% (до 691 руб. за 1кг), апельсины на 13% (до 186 руб. за 1 кг), лимоны на 12% (до 302 руб. за 1 кг), бананы на 6% (до 198 руб. за 1 кг). В «Чек Индексе» зафиксировали рост стоимости персиков на 13% (до 485 руб. за 1 кг).

Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий говорит, что за год цены в категории плодоовощной продукции выросли в среднем на 20–55%.

Эффект оказался отчасти выраженным в сегментах с высокой долей локального производства из-за существенного роста себестоимости российских компаний, поясняет она. Выращивание фруктов и овощей остается сложным, а труд подорожал за год минимум в полтора раза. К этому добавились растущие цены на удобрения, средства защиты растений, перечисляет госпожа Козий. Эксперт напоминает, что сезон прошлого года также был неудачным из-за снижения урожайности, это не позволило аграриям накопить финансовые ресурсы.

Артур Гафаров говорит, что на стоимость ягод и фруктов может влиять как снижение урожайности из-за климатических колебаний, так и корректировка цен: «Отдельные агропроизводители и импортеры могут воспользоваться ситуацией». Эту конъюнктуру собеседник “Ъ” в одном из крупных садоводческих хозяйств считает характерной для яблок. Он поясняет, что после уборки в ноябре—январе сформировались опасения о том, что урожая не хватит для удовлетворения потребностей. Это стимулировало снижать поставки.

В этом году, как и в прошлом, на урожае яблок могут сказаться возвратные заморозки, считает источник “Ъ” в садоводстве. Он предполагает, что их валовый сбор сократится на 15%, хотя и не исключает, что потери будут компенсированы за счет увеличения урожайности молодых садов на Кавказе. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева “Ъ” также пояснили, что весенние заморозки снизят урожайность.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что размер ущерба от кратковременных заморозков в этом году ниже, чем в прошлом: пострадали 5% общей площади многолетних насаждений.

С учетом высоких темпов закладки садов в министерстве рассчитывают на рост валового сбора плодов и ягод к 2024 году, когда он достиг 1,9 млн тонн. Для повышения доступности импортных яблок для потребителей на период с января по июль 2025 года обнулены пошлины на поставки в объеме не более 230 тыс. тонн, добавили в Минсельхозе.

Ирина Козий обращает внимание на то, что весенние заморозки в этом году оказали влияние не только на Россию, но и на многие страны-импортеры. Вишня, черешня, абрикосы и персики пострадали в Молдавии, Сербии и Турции. Последняя, по словам эксперта, может потерять до половины урожая. Гендиректор ассоциации «Союзнапитки» Алла Андреева замечает, что в последний год климатические факторы и болезнь позеленения сказались на производстве цитрусовых и концентрированного сока из них в Латинской Америке.

Как капуста и лук резко выросли в цене

Конъюнктура для ягод может складываться проще. Госпожа Козий замечает, что цены на клубнику будут снижаться до июньского пика сезона. Это особенно заметно на открытых рынках, где стоимость может меняться в четыре-пять раз. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что относительно начала мая клубника в рознице подешевела в среднем на 12,9%. Российская черешня, по его словам, на полках пока не появилась: ритейлеры предлагают в основном продукцию из Азербайджана и Чили.

Рост цен на фрукты и ягоды пока не заставил потребителей отказываться от них. Количество покупок в категории, по данным «Чек Индекса», в январе—апреле выросло на 21% год к году. Спрос растет в общем контексте увеличения потребления продуктов для здорового образа жизни, считает господин Богданов. Он замечает, что ягоды и фрукты формируют 4–5% оборота ритейлеров и выступают драйвером трафика потребителей в офлайн-магазины. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов при этом не исключает, что в перспективе рост цен может снизить потребление: «Фрукты и ягоды не выступают основным продуктом питания». Господин Гафаров замечает, что категория также не относится к социально значимой. В этом контексте эксперт сомневается, что рост цен будет стимулировать власти облегчать импорт.

Александра Мерцалова

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