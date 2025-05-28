Дорожали яблоки и груши

Фрукты и ягоды подорожали за год на 26%. Цены разгоняют рост себестоимости продукции отечественных производителей и неблагоприятные погодные условия как в России, так и во многих странах-импортерах. Более того, возвратные заморозки могут привести к потере до 15% урожая яблок и в этом году. Впрочем, потребителей рост цен не пугает: количество покупок в категории фруктов и ягод за январь—апрель выросло более чем на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В январе—апреле 2025 года средний чек при покупке фруктов и ягод составил 306 руб., прибавив 26% год к году, подсчитали аналитики «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». Категория лидирует по росту показателя на продовольственном рынке. Рост для кондитерских изделий составил 5%, овощей — 15%, хлеба — 13%. В среднем чек на продукты, по данным «Чек Индекса», увеличился на 8% год к году, до 1,9 тыс. руб. Потребительские расходы на ягоды и фрукты выросли в контексте увеличения цен. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров замечает, что с начала года фрукты и ягоды в регионах России подорожали на 15% и более.

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В «Эвоторе» (разработчик кассового оборудования и программного обеспечения) отмечают, что в мае в несетевой рознице средняя цена клубники составила 658 руб. за 1 кг, прибавив 55% год к году. Яблоки подорожали на 17% (до 189 руб. за 1 кг), черешня на 14% (до 691 руб. за 1кг), апельсины на 13% (до 186 руб. за 1 кг), лимоны на 12% (до 302 руб. за 1 кг), бананы на 6% (до 198 руб. за 1 кг). В «Чек Индексе» зафиксировали рост стоимости персиков на 13% (до 485 руб. за 1 кг).

Гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий говорит, что за год цены в категории плодоовощной продукции выросли в среднем на 20–55%.

Эффект оказался отчасти выраженным в сегментах с высокой долей локального производства из-за существенного роста себестоимости российских компаний, поясняет она. Выращивание фруктов и овощей остается сложным, а труд подорожал за год минимум в полтора раза. К этому добавились растущие цены на удобрения, средства защиты растений, перечисляет госпожа Козий. Эксперт напоминает, что сезон прошлого года также был неудачным из-за снижения урожайности, это не позволило аграриям накопить финансовые ресурсы.

Артур Гафаров говорит, что на стоимость ягод и фруктов может влиять как снижение урожайности из-за климатических колебаний, так и корректировка цен: «Отдельные агропроизводители и импортеры могут воспользоваться ситуацией». Эту конъюнктуру собеседник “Ъ” в одном из крупных садоводческих хозяйств считает характерной для яблок. Он поясняет, что после уборки в ноябре—январе сформировались опасения о том, что урожая не хватит для удовлетворения потребностей. Это стимулировало снижать поставки.

В этом году, как и в прошлом, на урожае яблок могут сказаться возвратные заморозки, считает источник “Ъ” в садоводстве. Он предполагает, что их валовый сбор сократится на 15%, хотя и не исключает, что потери будут компенсированы за счет увеличения урожайности молодых садов на Кавказе. В Агрокомплексе им. Н. И. Ткачева “Ъ” также пояснили, что весенние заморозки снизят урожайность.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что размер ущерба от кратковременных заморозков в этом году ниже, чем в прошлом: пострадали 5% общей площади многолетних насаждений.

С учетом высоких темпов закладки садов в министерстве рассчитывают на рост валового сбора плодов и ягод к 2024 году, когда он достиг 1,9 млн тонн. Для повышения доступности импортных яблок для потребителей на период с января по июль 2025 года обнулены пошлины на поставки в объеме не более 230 тыс. тонн, добавили в Минсельхозе.

Ирина Козий обращает внимание на то, что весенние заморозки в этом году оказали влияние не только на Россию, но и на многие страны-импортеры. Вишня, черешня, абрикосы и персики пострадали в Молдавии, Сербии и Турции. Последняя, по словам эксперта, может потерять до половины урожая. Гендиректор ассоциации «Союзнапитки» Алла Андреева замечает, что в последний год климатические факторы и болезнь позеленения сказались на производстве цитрусовых и концентрированного сока из них в Латинской Америке.

Конъюнктура для ягод может складываться проще. Госпожа Козий замечает, что цены на клубнику будут снижаться до июньского пика сезона. Это особенно заметно на открытых рынках, где стоимость может меняться в четыре-пять раз. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что относительно начала мая клубника в рознице подешевела в среднем на 12,9%. Российская черешня, по его словам, на полках пока не появилась: ритейлеры предлагают в основном продукцию из Азербайджана и Чили.

Рост цен на фрукты и ягоды пока не заставил потребителей отказываться от них. Количество покупок в категории, по данным «Чек Индекса», в январе—апреле выросло на 21% год к году. Спрос растет в общем контексте увеличения потребления продуктов для здорового образа жизни, считает господин Богданов. Он замечает, что ягоды и фрукты формируют 4–5% оборота ритейлеров и выступают драйвером трафика потребителей в офлайн-магазины. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов при этом не исключает, что в перспективе рост цен может снизить потребление: «Фрукты и ягоды не выступают основным продуктом питания». Господин Гафаров замечает, что категория также не относится к социально значимой. В этом контексте эксперт сомневается, что рост цен будет стимулировать власти облегчать импорт.

Александра Мерцалова