«Украина не комментирует»

Обрушения мостов в России остаются одной из самых обсуждаемых новостей в мире. Эксперты напоминают, что произошли они накануне очередного раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле и что аналогичные случаи диверсий происходили и ранее, но Украина никогда их не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Stringer / Reuters Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области

Фото: Stringer / Reuters

7 человек погибли после обрушения мостов в российских регионах рядом с территорией Украины

Инциденты произошли на фоне растущей неопределенности относительно следующего раунда мирных переговоров между Россией и Украиной. После того как Москва отказалась представить обещанные условия мира перед запланированной на понедельник встречей в Стамбуле, Украина отказалась придерживаться даты, установленной Россией для переговоров, которые проходят при поддержке США.

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Две трагедии произошли накануне возможных мирных переговоров в Турции, проведения которых требуют США и которые нацелены на прекращение трехлетней войны на Украине. В России совершаются десятки диверсий, целью многих из них становятся железные дороги. Киев заявляет, что причина этого в том, что по железным дорогам перевозятся военные и вооружения для войны на Украине. Украина пока не комментирует.

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Большинство подобных терактов осуществляют молодые люди, иногда несовершеннолетние. Украина обычно не комментирует диверсии на территории России. Однако время от времени она высказывается в их поддержку, называя их законным ответом на удары России по украинским железным дорогам.

Диверсия на железной дороге? Что об этом известно

Два моста в российских приграничных регионах рухнули один за другим, поезда сошли с рельсов. Была ли это украинская диверсия? Российские власти напрямую назвали причиной схода поездов рельсов диверсию со стороны Украины. Однако пока это не подтверждено. За последние месяцы эти регионы неоднократно становились целью для украинской диверсионной деятельности, а железные дороги — стратегически важная цель.

Поэтому не исключено, что и в данном случае речь идет о диверсии. Украинские власти пока официально не прокомментировали ситуацию. Почему железные дороги такая важная цель для диверсий? Основная часть поставок для российской армии на Украине происходит по рельсам. Поэтому контроль над железными дорогами и нарушение коммуникаций на российской территории имеют ключевое значение для обороны Украины.

Подготовили Яна Рождественская и Алена Миклашевская