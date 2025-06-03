Эмитенты доверяют валюте

Первичный облигационный рынок в мае ожидаемо проиграл апрелю — длинные праздники не предполагают высокой активности ни эмитентов, ни инвесторов. Но в минувшем месяце объем размещений составил 526 млрд руб., превысив показатель прошлого года на 35%. При этом больше половины объема пришлось на валютные облигации, где эмитенты существенно экономят на ставках по сравнению с рублевыми выпусками. Как ожидают эксперты, в летние месяцы активность эмитентов сохранится на высоком уровне независимо от решения Банка России по ключевой ставке — привлечение на долговом рынке остается дешевле банковских кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных агентства Cbonds, в мае 2025 года корпоративные заемщики привлекли на рынке облигаций более 526 млрд руб. Этот результат традиционно оказался ниже предыдущего месяца (на 43%), но более чем на 35% превзошел показатель годичной давности. Май традиционно является одним из самых слабых месяцев года, что связано с длинными майскими праздниками, на которые в 2025 году пришлось без малого две недели. Согласно данным за последние 15 лет, в последний месяц весны объем привлечений по сравнению с предшествующим месяцем снижался в девять раз. «Эмитенты, учитывая длинные выходные, предпочли выйти на рынок еще в апреле. В результате май начался с "чистого листа", даже маркетинга размещений почти не было»,— отмечает руководитель департамента рынков капитала Совкомбанка Роберт Смакаев.

Вместе с тем в последнюю декаду мая размещения шли плотно — пять-шесть сделок в день. По словам господина Смакаева, эмитенты стремились разместиться до заседания совета директоров Банка России, назначенного на 6 июня. Не дожидаясь решения по ключевой ставке, они спешили зафиксировать текущие доходности, которые на долговом рынке все еще существенно ниже, чем по банковским кредитам. По оценке ведущего аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Наталии Пырьевой, средняя ставка по купону у рублевых облигаций с рейтингом от AA+ до AAA составила 18,1% годовых, у облигаций средней надежности (рейтинг от A до AA) — 21% годовых. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам для нефинансовых организаций в рублях составляют от 19% до 25% годовых в зависимости от срока и сферы деятельности компании. «Институциональные инвесторы могут предложить более низкие ставки на рынке облигаций по сравнению с банковским финансированием, поскольку управляющие портфелями ориентированы на то, чтобы превзойти бенчмарк, а не придерживаться внутренних норм фондирования»,— поясняет управляющий директор DCM Альфа-банка Артем Стариков.

Эмитенты нарастили активность в сегменте валютных облигаций. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, в мае состоялось шесть размещений облигаций в инвалюте в эквиваленте 224 млрд руб., что на 76% выше показателя предыдущего месяца. При этом если в апреле компании выпускали в основном только долларовые бумаги, то в мае их интерес сместился в стороны юаневых. За месяц состоялось четыре выпуска таких облигаций суммарным объемом 15,8 млрд CNY. Значительная доля от этого объема пришлась на трехлетние облигации «Русала» (11,2 млрд CNY), что стало одним из самых крупных размещений в китайской валюте на российском рынке. Вдобавок к этому было проведено два размещения долларовых бумаг на $0,6 млрд.

Валютные выпуски позволяют компаниям снизить стоимость заимствований как за счет более низких ставок, так и за счет высокого спроса на них со стороны инвесторов. «Для инвесторов возможность купить валютные облигации, в основном долларовые, это потенциальная прибыль от курсовой разницы в дополнение к купонному доходу. К тому же сильным остается спекулятивный интерес — валютные бумаги торгуются значительно выше номинала»,— отмечает Роберт Смакаев.

Будущая активность будет зависеть от решения и сигналов Банка России по итогам заседания, которое состоится в эту пятницу. Большинство аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 21%. «Независимо от того, какое решение примет ЦБ, мы ожидаем увеличения активности в июне как в рублевых, так и в валютных размещениях среди эмитентов всех эшелонов»,— отмечает Артем Стариков.

Виталий Гайдаев