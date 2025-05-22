Инвесторы запасаются ОФЗ

Объем размещения на аукционах ОФЗ составил почти 148 млрд руб., что является лучшим результатом за два месяца. При этом Минфин дал заметную премию к доходности вторичного рынка, но и довольно жестко отсек половину заявок. Инвесторы проявляются высокий интерес к гособлигациям в ожидании скорого смягчения монетарной политики ЦБ. Тем более, что за время майских праздников они накопили заметный объем ликвидности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На фоне стабилизации ситуации на долговом рынке инвесторы резко увеличили спрос на государственные облигации. На состоявшихся 21 мая аукционах по размещению ОФЗ с фиксированным купоном Минфин реализовал госбумаги на 148 млрд руб., рекордный объем с середины марта. Совокупный спрос превысил 287 млрд руб. С учетом аукциона недельной давности объем размещения в мае составил 240 млрд руб., лишь немногим меньше, чем было размещено за весь апрель (250 млрд руб.).

При этом Минфин сохранил заметную премию по доходности ко вторичному рынку для участников аукциона. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении семилетнего выпуска (средневзвешенная доходность 16,05% годовых) премия составила 8 б. п., по 11-летнему выпуску (16,36% годовых) — 4 б. п. На предшествующих аукционах премия составляла 6–8 б. п. Аналитики отмечают высокую концентрацию крупных сделок. «На первом аукционе на 12 крупнейших сделок с объемом 1–10 млрд руб. пришлось почти 95% от объема размещения, на втором аукционе доля 24 крупнейших сделок составила 79,5%»,— оценивает господин Ермак.

Высокий спрос на аукционах — это отражение ожиданий участников рынка относительно перспективы смягчения монетарной политики Банка России. Управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Игорь Козак считает, что пик по инфляции 2025 года пришелся на конец апреля и уже пройден. «На данный момент инфляция замедляется в том числе в силу существенного укрепления рубля (на 22% с начала года), замедления роста совокупного спроса за счет существенного снижения кредитования»,— отмечает он.

Всплеск активности произошел на фоне плавного снижения доходностей на долговом рынке. По оценке Александра Ермака, за неделю 14–20 мая доходности в среднем по рынку ОФЗ-ПД опустились на 12 б. п. до 15,5–18% годовых. В результате за минувшую неделю индекс Московской биржи гособлигаций RGBITR (отражает стоимость портфеля гособлигаций) вырос на 0,6%. «Индекс RGBI консолидируется в широком диапазоне уже около месяца на фоне затягивания переговорного процесса между администрациями России и Украины. Негативным фактором на днях выступил и рост инфляционных ожиданий населения — до 13,4% в мае против 13,1% в апреле»,— указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Положительно на результатах аукционов сказалась и пауза в размещениях в начале мая. По словам руководителя управления фондовых операций УК ТФГ Сергея Чернышенко, за время майских праздников, когда на рынке было ограниченное число размещений государственных и корпоративных бумаг, накопился значительный объем ликвидности. Это ведет к росту спроса не только на выпуски ОФЗ, но и на корпоративные бумаги. Накануне была подписана книга на бонды «РусГидро» объемом 15 млрд руб., причем компания смогла снизить ставку купона с 17,75% до 17,35% годовых. «Спред к доходности ОФЗ составил менее 200 б. п., чего давно не было на рынке»,— отмечает господин Чернышенко.

Вместе с тем участники рынка отмечают неустойчивость такого спроса, который в значительной степени зависит от дальнейшей риторики Банка России. Важное значение, как считает Игорь Козак, будет иметь заседание в конце июля. «Можно предположить, что для рынка исход будет позитивным, так как даже если ставку не понизят, то сместят акценты и смягчат формулировки решения»,— считает он.

Виталий Гайдаев