Ермак: Украина передала России список детей, которых хочет вернуть

В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня Киев передал Москве список детей, которых хочет вернуть на Украину. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

«Речь идет о сотнях детей, которых Россия незаконно депортировала, принудительно переместила и удерживает на временно оккупированных территориях»,— написал господин Ермак в Telegram-канале.

По его словам, Киев был готов к 30-дневному прекращению огня «с гуманитарной составляющей» еще во время переговоров в Джидде. «Ждем ответа. Мяч на поле России. Настоящая добросовестность — это не слова, а действия»,— заключил Андрей Ермак.

Сегодня помощник президента России Владимир Мединский подтвердил передачу Украиной полного списка детей для возвращения. В нем 339 фамилий. Господин Мединский отметил, что ранее Киев заявлял о 1,5 млн «похищенных русскими детей», позднее — о 200 тыс. детей, затем — о 20 тыс. Все заявки о детях, заверил он, будут рассмотрены «без исключения».