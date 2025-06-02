Мединский: Украина передала России полный список детей для возвращения

Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что украинская сторона передала полный список детей для возвращения. В нем 339 фамилий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Murad Sezer / Reuters Владимир Мединский

Фото: Murad Sezer / Reuters

Господин Мединский отметил, что Украина ранее заявляла о 1,5 млн «похищенных русскими детей», позднее — о 200 тыс. детей, затем — о 20 тыс. детей.

«Мы все время пытались документально подтвердить. Просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры. Вот мы наконец получили полный список. Как видите, здесь не 1,5 миллиона и не 20 тысяч, а 339 фамилий»,— сказал господин Мединский на конференции по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле (цитата по ТАСС).

Помощник президента отметил, что все заявки о детях будут рассмотрены «без исключения». По его словам, офис уполномоченного по правам ребенка РФ передал украинской стороне 101 ребенка. В Россию с Украины вернулись только 22 ребенка, добавил он.

Полина Мотызлевская