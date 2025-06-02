«Пассажиравтотранс» закупит запчасти для пожаротушения в автобусах за 21 млн рублей

Подведомственное комитету по транспорту СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявило конкурс на поставку запасных частей и материалов для восстановления систем пожаротушения в городских автобусах. Начальная (максимальная) цена по контракту составляет 20,98 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лазурный автобус, сгоревший на Цитадельском шоссе в Кронштадте.

Фото: сообщество «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте» Лазурный автобус, сгоревший на Цитадельском шоссе в Кронштадте.

Фото: сообщество «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте»

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет поставить комплектующие во все семь автобусных парков ПАТ в срок до 30 апреля 2026 года. В перечне требуемых запчастей перечислены 20 позиций, включая модули порошкового пожаротушения, датчики превышения температуры, блоки сигнализации и управления и т.д.

Заявки на конкурс принимаются до 16 июня 2025 года. Срок подведения итогов — 25 июня.

Напомним, что рейсовые автобусы в Петербурге горят и дымятся с завидной регулярностью. «Ъ-СПб» писал, что один из последних подобных случаев произошел в конце апреля на проспекте Большевиков неподалеку от станции метро «Улица Дыбенко».

Андрей Цедрик