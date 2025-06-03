В Москве сокращается количество случаев неоплаты парковки юрлицами

Число штрафных постановлений за неоплату парковки, вынесенных в отношении юридических лиц, сократилось в апреле 2025 года на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в марте — на 27%. Данные предоставили по запросу “Ъ” в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

В январе 2025 года, напомним, Мосгордума увеличила с 5 тыс. до 50 тыс. руб. штраф за неоплаченную парковку для транспортных средств юрлиц (см. “Ъ” от 30 января). Для физлиц он остался прежним — 5 тыс. руб. Корпоративные машины часто оставляют на паркингах около больниц и школ, мешая местным жителям, объясняли авторы законопроекта. Столичные власти также приводили данные, согласно которым почти 20% всех штрафов за неоплаченную парковку приходится на машины, принадлежащие юрлицам, и эта доля постоянно росла.

«После принятия Мосгордумой решения увеличить размер штрафа за неоплату парковки для юридических лиц количество нарушений значительно сократилось,— заявили “Ъ” в АМПП.— Первые результаты показывают, что принятые меры оказались эффективными: юридические лица, водители организаций и корпоративных автомобилей стали более ответственными и теперь своевременно оплачивают парковку».

Иван Тяжлов