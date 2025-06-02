Мединский анонсировал самый масштабный с начала СВО обмен пленными

Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, сообщил, что российская и украинская стороны по формуле «всех на всех» обменяют тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет. С каждой стороны передадут как минимум по тысяче человек, заявил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

«Обмен военнопленными будет паритетным. В общей сложности не менее 1000 человек. Возможно, больше. До 1200. Сейчас считают»,— сказал господин Мединский по итогам второго раунда мирных переговоров в Стамбуле (цитата по ТАСС).

Кроме того, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел военнослужащих ВСУ. «Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК,— сказал господин Мединский.— Я не знаю, есть ли какие-то тела с их стороны. Мы тоже примем. Но пока мы этого не знаем».

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что стороны договорились о двустороннем обмене телами по формуле «6000 на 6000».

По итогам первого раунда переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене военнослужащими по формуле «1000 на 1000». В результате в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан.

Полина Мотызлевская