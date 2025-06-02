Задел «Роскосмоса» приговорили к уничтожению

Неожиданно мягким приговором завершился в Мещанском райсуде столицы процесс по скандальному уголовному делу бывших руководителей «Центра перспективных технологий и аппаратуры» (ЦПТА). Суд хоть и признал четверых фигурантов виновными в хищении более 150 млн руб. у «Роскосмоса» при выполнении госконтракта на создание мощной батареи-аккумулятора для военно-космической отрасли, но ограничился назначением им условных сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На оглашение приговора трое подсудимых — бывшие гендиректор ЗАО ЦПТА (в настоящее время находится в стадии банкротства) Райгедас Поцюс, его первый заместитель Олег Архипенков, а также коммерческий директор организации Александр Софинский пришли с вещами. Четвертый фигурант Семен Шишкин, занимавший должность главного конструктора — начальника конструкторского бюро ЦПТА, и вовсе в суд не явился, угодив в больницу.

Однако его отсутствие не помешало судье Ирине Горбулиной огласить приговор. Как и требовала прокуратура, она признала всех подсудимых виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 156 млн 110 тыс. руб. Бюджетные деньги, согласно материалам дела, были выделены на реализацию государственного контракта. Как ранее сообщал “Ъ”, он был заключен между ЗАО ЦПТА и «Роскосмосом» и предусматривал проведение опытно-конструкторских работ, по результатам которых с апреля 2013 года по ноябрь 2015 года предполагалось создать мощную батарею емкостью 1000 Вт для военно-космической отрасли.

Следствие пришло к выводу, что вместо разработки совершенно новой технологии — создания и испытания батареи ТХЛА-1000 для космических кораблей и военных — руководство ЦПТА использовало более раннюю разработку.

Такая же батарея, но меньшей мощности ранее уже была создана в компании—соисполнителе госконтракта ЗАО «НПФ “Итал-ВС”». При этом госзаказчику были представлены «недостоверные документы по фактически понесенным затратам», а также ложные сведения об исполнении условий госконтракта. Полученные же от государства деньги были похищены с использованием фирм-однодневок.

В ходе судебного процесса, который длился с марта 2022 года, подсудимые (все они находились под подпиской о невыезде) вину отрицали. Обвинение же требовало приговорить их к реальным срокам, назначив от шести с половиной до семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Однако судья Ирина Горбулина решила ограничиться условными наказаниями для всех, осудив Семена Шишкина и Александра Софинского на пять лет, а Райгедаса Поцюса и Олега Архипенкова — на пять с половиной лет. Заявленный прокуратурой иск в интересах государства о взыскании с подсудимых ущерба на сумму 156 млн руб. судья оставила без рассмотрения. Прокуратура вправе обратиться с ним в порядке гражданского производства.

Интересно, что суд постановил уничтожить опытные образцы батареи (всего их было создано пять штук), признанные по делу вещдоками, после вступления приговора в силу. По закону в течение 15 суток приговор может обжаловать как защита, так и обвинение.

Однако осужденные, обрадованные мягким наказанием, признались “Ъ”, что пока не уверены, будут ли это делать. Решение суда Райгедас Поцюс и Олег Архипенков сочли компромиссным. По их мнению, им назначили условные сроки, так как обвинение не смогло доказать их вину. Комментируя “Ъ” процесс, Райгедас Поцюс заявил, что «защита была ограничена в представлении доказательств», а приобщенная к делу техническая документация «частично утеряна». Он отметил, что на следствии так и не была проведена экономическая экспертиза, которая бы установила причинение государству ущерба, а в назначении такого исследования защите суд отказал. Претензии следствия в том, что конструкторская документация была «срисована» с другой работы, фигурант назвал надуманными. «Это был так называемый научно-технический задел»,— сказал он, назвав использование результатов другой разработки обычной практикой «всех научно-производственных предприятий». При этом Райгедас Поцюс отметил, что разработанная «прорывная технология» по созданию литий-тионилхлоридных батарей так и не была использована государством, поскольку техническая документация была изъята и приобщена к делу.

Александр Софинский отказался от комментариев. Однако защищавший его адвокат Евгений Скрипилев заявил “Ъ”, что намерен подать на приговор апелляцию. По его мнению, обвинение не располагало какими-либо доказательствами вины его подзащитного, помимо признательных показаний Олега Архипенкова, который в суде от своих слов отказался. Последний, как писал “Ъ”, наряду с Семеном Шишкиным ранее написал явку с повинной. При этом Олег Архипенков, находясь под домашним арестом, даже поучаствовал в оперативном эксперименте сотрудников ФСБ, передав под их контролем $21 тыс. менеджеру госкорпорации «Роскосмос» Николаю Ермоловичу. В ноябре 2017 года тот был арестован и обвинен в «пособничестве в мошенничестве» Александру Софинскому, Олегу Архипенкову, Райгедасу Поцюсу и Семену Шишкину.

Однако, как стало известно “Ъ”, в июне 2018 года следственное управление СКР по Южному административному округу Москвы дело в отношении Николая Ермоловича прекратило за непричастностью к вышеописанному преступлению.

Фигуранта, пробывшего в СИЗО восемь месяцев, освободили, однако сразу же снова задержали, вменив в вину мошенническое хищение 13 млн руб. уже у представителей АО ЦПТА в 2013–2016 годах.

В то время Николай Ермолович являлся начальником управления размещения заказов и договорной работы Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (предприятие «Роскосмоса») и, как утверждало следствие, за вознаграждение помог организации добиться заключения с ней трех госконтрактов. Сам менеджер, которого поместили под домашний арест, настаивал, что никаких средств от предпринимателей он не получал, и называл передачу ему $21 тыс. провокацией для того, чтобы уволить из «Роскосмоса».

Как и в случае с делом Александра Сафинского, Райгедаса Поцюса, Олега Архипенкова и Семена Шишкина, которое Таганский суд ранее трижды возвращал прокурору, дело Николая Ермоловича также было «забраковано» судебной системой. В июне 2019 года судья Мещанского суда Олеся Менделеева вернула его в прокуратуру для направления на доследование в связи с многочисленными нарушениями. Оно продолжается и по сей день.

Мария Локотецкая