Достижение биткойном новой рекордной отметки $111 тыс. вызвало оживленную реакцию в международной прессе. Эксперты объясняют причины происходящего и пытаются понять, что может быть с курсом биткойна в ближайшем будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Cabezas / Reuters Фото: Jose Cabezas / Reuters

Биткойн достиг рекордной стоимости на ожиданиях того, что американские законодатели завершат разработку нормативных правил

В четверг биткойн достиг рекордного максимума на фоне растущего оптимизма относительно того, что США вскоре согласуют правила регулирования цифровых активов. Законодатели в Вашингтоне приближаются к согласованию правил, которые обеспечат нормативную базу для стейблкойнов, формы цифрового доллара, широко используемой для платежей и торговли на крипторынках. Целью токенов является поддержание стабильной стоимости по отношению к доллару, но они находятся за пределами регулируемой банковской системы.

Большинство Сената проголосовало за проект, хотя влиятельные политики-демократы, такие как сенатор Элизабет Уоррен, предупредили, что он недостаточно защищает потребителей и представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности. Законопроект потребует одобрения обеих палат, прежде чем Трамп сможет подписать его.

Биткойн установил новый рекорд, превысив $111 тыс., ралли продолжается

Рост курса крупнейшей в мире криптовалюты происходит, несмотря на падение на фондовых рынках США в среду. Обычно биткойн коррелирует с фондовыми рынками, особенно с технологичным индексом Nasdaq. Расходящиеся движения биткойна и акций могут быть результатом поиска инвесторами альтернативных источников вложения для сохранения активов.

В США также наблюдаются позитивные изменения в сфере регулирования криптовалютного пространства. Президент США Дональд Трамп и его главный советник по развитию ИИ и криптовалют Дэвид Сакс продвигают прокриптовалютную повестку дня в США, что также помогло поддержать рынок.

Ралли биткойна впервые подняло курс выше $111 тыс.

Волна оптимизма поддерживает биткойн на фоне продвижения ключевого законопроекта о стейблкойнах в Сенате США. Это укрепляет надежды на большую ясность регулирования в области цифровых активов при президенте Дональде Трампе, который открыто выступает за криптовалюту. Растущий спрос со стороны инвестфонда Strategy Майкла Сэйлора, который накопил этой криптовалюты более чем на $50 млрд, также поддержал ралли.

Курс биткойна достиг рекордной отметки накануне встречи Трампа с крупнейшими держателями своего мемкойна на ужине в своем гольф-клубе недалеко от Вашингтона в четверг. Это событие вызвало критику из-за потенциальных конфликтов интересов.

Биткойн дорог, как никогда раньше

Дональд Трамп любит криптовалюты. И судя по всему, они отвечают взаимностью. Новые предположения о возможном смягчении регулирования способствовали росту биткойна. Но и тарифная политика президента США также играет свою роль. В криптоиндустрии обсуждают возможное смягчение регулирования американским правительством.

После избрания Дональда Трампа президентом США в прошлом ноябре биткойн подорожал примерно на 50%. Президент США считается сторонником криптовалют и во время предвыборной кампании обещал меньшее регулирование и создание государственного резерва в биткойнах. Кроме того, надежды на дальнейшую разрядку в торговом споре между США и Китаем способствовали готовности инвесторов идти на риск. Это также ведет к росту спроса на биткойн.

Биткойн побил новый рекорд, превысив $109 тыс., благодаря оптимизму в отношении регулирования

Скачок курса был вызван ветром оптимизма, дующим в паруса криптосектора после того, как было достигнуто соглашение между демократами и республиканцами по законопроекту о стейблкойнах. Демократический лагерь блокировал этот законопроект в Сенате, особенно при наличии подозрений о конфликте интересов вокруг американского президента в сфере криптовалют, например из-за выпуска токена с его изображением, $TRUMP, тот когда-то вступил на пост.

По мнению аналитиков, цена биткойна также находится под влиянием совокупности макроэкономических факторов: инфляция в США, деэскалация в торговой войне и понижение рейтинга суверенного долга США, что заставляет инвесторов искать альтернативные средства вложения.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик