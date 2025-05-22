«Ралли продолжается»
Мировые СМИ отреагировали на рекордный рост курса биткойна
Достижение биткойном новой рекордной отметки $111 тыс. вызвало оживленную реакцию в международной прессе. Эксперты объясняют причины происходящего и пытаются понять, что может быть с курсом биткойна в ближайшем будущем.
Фото: Jose Cabezas / Reuters
Financial Times (Лондон, Великобритания)
Биткойн достиг рекордной стоимости на ожиданиях того, что американские законодатели завершат разработку нормативных правил
В четверг биткойн достиг рекордного максимума на фоне растущего оптимизма относительно того, что США вскоре согласуют правила регулирования цифровых активов. Законодатели в Вашингтоне приближаются к согласованию правил, которые обеспечат нормативную базу для стейблкойнов, формы цифрового доллара, широко используемой для платежей и торговли на крипторынках. Целью токенов является поддержание стабильной стоимости по отношению к доллару, но они находятся за пределами регулируемой банковской системы.
Большинство Сената проголосовало за проект, хотя влиятельные политики-демократы, такие как сенатор Элизабет Уоррен, предупредили, что он недостаточно защищает потребителей и представляет потенциальную угрозу финансовой стабильности. Законопроект потребует одобрения обеих палат, прежде чем Трамп сможет подписать его.
CNBC (Нью-Джерси, США)
Биткойн установил новый рекорд, превысив $111 тыс., ралли продолжается
Рост курса крупнейшей в мире криптовалюты происходит, несмотря на падение на фондовых рынках США в среду. Обычно биткойн коррелирует с фондовыми рынками, особенно с технологичным индексом Nasdaq. Расходящиеся движения биткойна и акций могут быть результатом поиска инвесторами альтернативных источников вложения для сохранения активов.
В США также наблюдаются позитивные изменения в сфере регулирования криптовалютного пространства. Президент США Дональд Трамп и его главный советник по развитию ИИ и криптовалют Дэвид Сакс продвигают прокриптовалютную повестку дня в США, что также помогло поддержать рынок.
Bloomberg (Нью-Йорк, США)
Ралли биткойна впервые подняло курс выше $111 тыс.
Волна оптимизма поддерживает биткойн на фоне продвижения ключевого законопроекта о стейблкойнах в Сенате США. Это укрепляет надежды на большую ясность регулирования в области цифровых активов при президенте Дональде Трампе, который открыто выступает за криптовалюту. Растущий спрос со стороны инвестфонда Strategy Майкла Сэйлора, который накопил этой криптовалюты более чем на $50 млрд, также поддержал ралли.
Курс биткойна достиг рекордной отметки накануне встречи Трампа с крупнейшими держателями своего мемкойна на ужине в своем гольф-клубе недалеко от Вашингтона в четверг. Это событие вызвало критику из-за потенциальных конфликтов интересов.
Der Spiegel (Гамбург, Германия)
Биткойн дорог, как никогда раньше
Дональд Трамп любит криптовалюты. И судя по всему, они отвечают взаимностью. Новые предположения о возможном смягчении регулирования способствовали росту биткойна. Но и тарифная политика президента США также играет свою роль. В криптоиндустрии обсуждают возможное смягчение регулирования американским правительством.
После избрания Дональда Трампа президентом США в прошлом ноябре биткойн подорожал примерно на 50%. Президент США считается сторонником криптовалют и во время предвыборной кампании обещал меньшее регулирование и создание государственного резерва в биткойнах. Кроме того, надежды на дальнейшую разрядку в торговом споре между США и Китаем способствовали готовности инвесторов идти на риск. Это также ведет к росту спроса на биткойн.
Le Figaro (Париж, Франция)
Биткойн побил новый рекорд, превысив $109 тыс., благодаря оптимизму в отношении регулирования
Скачок курса был вызван ветром оптимизма, дующим в паруса криптосектора после того, как было достигнуто соглашение между демократами и республиканцами по законопроекту о стейблкойнах. Демократический лагерь блокировал этот законопроект в Сенате, особенно при наличии подозрений о конфликте интересов вокруг американского президента в сфере криптовалют, например из-за выпуска токена с его изображением, $TRUMP, тот когда-то вступил на пост.
По мнению аналитиков, цена биткойна также находится под влиянием совокупности макроэкономических факторов: инфляция в США, деэскалация в торговой войне и понижение рейтинга суверенного долга США, что заставляет инвесторов искать альтернативные средства вложения.