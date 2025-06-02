Белгородцев, не выселяющихся из поврежденного жилья, могут оставить без выплат

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании предложил не начислять выплаты жителям приграничья, которые не выписываются из поврежденного при обстрелах жилья. По данным его заместителя Рустэма Зайнуллина, на сегодня в реестре «проблемных собственников» 301 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вячеслав Гладков уже предлагал санкции в отношении белгородцев, которые не выселяются из поврежденного жилья

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Вячеслав Гладков уже предлагал санкции в отношении белгородцев, которые не выселяются из поврежденного жилья

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Если человек не сдает жилье, мое предложение: не перечислять ему деньги на новое жилье. Если он находится за пределами страны, региона, зачем мы перечисляем деньги? Если ты остаешься здесь, то пожалуйста, если уехал, то, наверное, помощь другого государства нужна. Не могу сказать, что у нас много денег, которыми мы должны разбрасываться, наоборот, экономное отношение к каждой копейке»,— сказал глава региона и добавил, что в случае проблем с законодательным основанием этого решения необходимо обсудить вопрос на федеральном уровне.

Также господин Гладков заявил о необходимости доведения информации о возможных санкциях до белгородцев.

Согласно докладу Рустэма Зайнуллина, всего в реестре «проблемных владельцев» состояло 1 119 человек. 572 из них выписались из поврежденного жилья, планируют сделать это еще 226. Среди оставшихся 301 местонахождение 92 белгородцев неизвестно, 79 находятся за пределами региона, 70 отказываются от необходимой процедуры, восемь умерли. Вице-губернатор добавил, что до 4 июля власти обратятся по всем проблемным случаям в суд.

По словам господина Гладкова, в 2022 году между властями региона и прокуратурой была достигнута следующая договоренность: получая поддержку из федерального бюджета, житель приграничья отказывается от права собственности на свои землю и дом. Они переходят государству, а затем передаются тому же гражданину в безвозмездное пользование. После окончания СВО он может за свой счет восстановить жилье, а затем обратно получить его и землю в собственность. «Никто на эту землю, на это жилье не претендует. Мы просто должны исполнить федеральное законодательство, поэтому мне кажется, что мы делаем все правильно»,— считает Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор заявлял о проблеме с выпиской из поврежденного жилья в приграничье еще в марте. Тогда было известно о 1 514 «проблемных собственниках». Чтобы подтолкнуть их к исполнению федерального законодательства, господин Гладков предлагал расторгать с ними договоры безвозмездного пользования имуществом.

Алина Морозова