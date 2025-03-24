Белгородцев с 1 мая могут начать лишать права на сохранение жилья в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания предложил с 1 мая в одностороннем порядке расторгать договоры безвозмездного пользования на поврежденное при обстрелах жилье с собственниками, которые не выписались из него. Он поручил своим заместителем Рустэму Зайнуллину и Александру Лоренцу рассмотреть такую возможность вместе с правоохранителями и через две недели выступить с соответствующим докладом.

Как пояснил господин Гладков, получая новое жилье взамен утраченного или средства на его покупку, граждане должны выписаться из старого. После перечисления поддержки власти региона заключают с ними договор безвозмездного пользования «старым» жильем. «Мы договорились, что после окончания СВО в течение трех лет жилье должно быть восстановлено без государственной поддержки. Если человек найдет такую возможность, то мы найдем возможность передать это жилье людям вновь. Таким образом, у него будет и новое жилье, полученное на федеральные средства, и дом на прежнем месте»,— рассказал глава региона.

Как доложил Рустэм Зайнуллин, в собственность области передано 1 427 жилых помещений в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах и Валуйском, Грайворонском, Шебекинском округах. При этом в 648-ми из них все еще прописаны 1 514 человек.

«Если люди все-таки пытаются недобросовестно отнестись к своим обязанностям, предлагаю рассмотреть вопрос расторжения с 1 мая договоров безвозмездного пользования с теми, кто не выписался из старого жилья. Если человек не идет на встречу, тогда и мы заберем эти обязательства. Мне кажется, это по-честному»,— сказал губернатор и добавил, что перед введением санкций необходимо еще раз объяснить белгородцам порядок действий.

Министр строительства региона Оксана Козлитина доложила на совещании, что за прошедшую неделю 272 белгородцам перечислили средства на спецсчета для покупки нового жилья взамен утраченного. За тот же период 106 человек оформили право на новую жилплощадь, еще 38 на стадии оформления. В работе остается порядка 150 заявок на перечисление денег на общую сумму порядка 900 млн руб.

Алина Морозова