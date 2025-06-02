Восковую фигуру Макрона украли из парижского музея и поставили у посольства РФ

Восковая фигура президента Франции Эмманюэля Макрона похищена из парижского Музея восковых фигур Гревен. Ответственность за акцию взяла на себя международная экологическая организация Greenpeace (признана нежелательной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активисты устанавливают украденную восковую фигуру президента Франции у посольства России

Фото: Benoit Tessier / Reuters Активисты устанавливают украденную восковую фигуру президента Франции у посольства России

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Кража произошла около 10:30. Три человека, женщины и мужчина, вошли в музей под видом обычных посетителей и незаметно переоделись в туалете в форму музейных сотрудников. Они вынесли фигуру, изображающую французского президента в своем кабинете в Елисейском дворце, через запасной выход. Воскового Эмманюэля Макрона стоимостью около €40 тыс. злоумышленники спрятали под покрывалом.

Вскоре после происшествия в музей позвонил человек, представившийся активистом Greenpeace (признана нежелательной в РФ). Он заявил, что именно он и его коллеги стоят за похищением.

Фигура Эмманюэля Макрона была доставлена к зданию посольства России в Париже. Там ее установили рядом с баннером с надписью: «Украина горит, бизнес продолжается». Активисты также разместили надписи «Уран», «Газ», намекая на продолжающееся энергетическое сотрудничество между Францией и Россией на фоне войны на Украине. Руководство Музея Гревен немедленно уведомило полицию. Ведется расследование.

Алексей Тарханов, Париж