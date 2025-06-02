СМИ: переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле завершились. Об этом сообщают российские информационные агентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Они длились менее полутора часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегации на переговорах в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters Делегации на переговорах в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Делегации начали обсуждения около 14:45. Переговоры открыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Он заявил, что на встрече будут обсуждаться вопросы организации встречи лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, дальнейшие обмены пленными и перспективы прекращения огня.

Переговоры сторон должны были стартовать в 13:00 мск, однако начались спустя почти два часа. По сообщениям украинских СМИ, до их начала глава украинской делегации Рустем Умеров провел встречу с Хаканом Фиданом.

В ходе второго раунда стороны должны были обменяться меморандумами с условиями прекращения огня и начать обсуждение пунктов будущего соглашения. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщал, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта. Российская сторона пообещала представить свой вариант непосредственно на встрече. Украинский меморандум, содержание которого агентство Reuters опубликовало накануне, предполагает «полное прекращение огня в воздухе, на суше и на море без предварительных условий», отказ Киева от сохранения нейтралитета, а также гарантии безопасности для Украины.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Москва и Киев также договорились о крупнейшем обмене пленными в формате «1000 на 1000».Через несколько дней Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили итоги переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая