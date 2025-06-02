Переговоры России и Украины в Стамбуле. Раунд второй. Главное

Во дворце Чираган в Стамбуле скоро стартует второй раунд переговоров России и Украины. Стороны подготовили проекты меморандумов с предложениями о прекращении огня и урегулировании конфликта. Главное о переговорах — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости