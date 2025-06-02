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обновлено 11:52

Переговоры России и Украины в Стамбуле. Раунд второй. Главное

Во дворце Чираган в Стамбуле скоро стартует второй раунд переговоров России и Украины. Стороны подготовили проекты меморандумов с предложениями о прекращении огня и урегулировании конфликта. Главное о переговорах — в подборке «Ъ».

Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле

Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Журналисты у дворца Чираган в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

  • Переговоры России и Украины начнутся в 13:00 мск.
  • Российская и украинская делегации уже прибыли в Стамбул.
  • Россия накануне получила вариант меморандума от Украины о мирном урегулировании конфликта.
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан выступит со вступительным словом перед началом перегоров.
  • На переговорах будут присутствовать глава МИД Турции Хакан Фидан и глава турецкой разведки Ибрагим Калын.
  • Глава делегации РФ Владимир Мединский может провести встречи на полях переговоров.
  • Российская делегация может сделать заявление после сегодняшней встречи.

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