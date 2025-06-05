Торговое напряжение

Разногласия вокруг установления маркетплейсами скидок на товары продавцов вышли на уровень регулятора: в феврале ФАС потребовала изменить условия автоматических распродаж, сделав их прозрачными и прогнозируемыми. Навязывание площадками невыгодных условий, по мнению службы, несет риски для предпринимателей. «Ъ-Review» разбирался, какие меры регулирования для обеспечения справедливой конкуренции нужны для разных направлений ритейла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Скидки слишком глубоки

В феврале РАТЭК направила в ФАС письмо с жалобой на маркетплейсы, которые проводят практику глубоких скидок за счет собственного бюджета. В результате, по мнению авторов письма, цена товара снижается маркетплейсами до нерыночно низкого уровня. Действия маркетплейсов члены ассоциации РАТЭК оценивают как незаконную практику демпинга и вмешательство в политику ценообразования третьих лиц (продавцов, которым принадлежат товары), что приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли торговли. Искусственное занижение цен способствует перетоку покупателей на площадки маркетплейсов, что, например, привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении.

«При этом нужно понимать, что на самом деле никто не выступает против маркетплейсов как формы торговли. Все ее так или иначе используют.

Здесь вопрос в другом: необходимо, чтобы условия конкуренции были добросовестными, не было перегибов, когда финансовые институты начинают вливать, дотировать свою экосистему раздутыми скидками.

Это приводит к тому, что дистрибуция начинает вымываться фактически до полной ликвидации — и тогда эта экосистема уже начинает навязывать совершенно другие цены потребителям. Как правило, намного большие, чем они могли бы быть. То есть сначала потребитель получает вроде бы плюсы от больших скидок, но потом он может столкнуться с отсутствием как предложения, так и нормальных цен. Мы за то, чтобы существовали разные формы торговли. Безусловно, маркетплейсы — это прогрессивная, современная и удобная форма, но нельзя допускать монополизации рынка»,— говорит директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Позднее АКОРТ поддержала обращение коллег, направив в ФАС предложение ограничить инвестиции маркетплейсов в скидки на товары 10% от своего годового оборота.

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«Для устранения конкурентного дисбаланса недостаточно уведомлять продавцов о планируемых скидках или спрашивать их разрешения. Важно законодательно ограничить предельный объем вложений крупнейших платформ в глубокие скидки, установить прозрачные и единые для всех условия их предоставления, а также обеспечить доступность информации о размере и источнике скидки для потребителей. Такой подход позволит не допустить злоупотребления цифровой платформой доминирующим положением и защитить остальных участников рынка от недобросовестных практик»,— отметил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Среди других мер по устранению конкурентного дисбаланса АКОРТ предлагает распространить действие Закона о торговле на оборот продовольственных товаров, которые маркетплейсы выкупают в собственность, снять ограничения на оказание посреднических услуг с маркетплейсов, входящих в одну группу с торговыми сетями, уравняв их в правах с обычными маркетплейсами. «Также мы считаем целесообразным обязать цифровые платформы проверять коды маркировки для маркируемых товаров, проходящих через их логистическую инфраструктуру»,— добавил представитель АКОРТ.

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков согласен, что стихийные скидки, которые не в состоянии отследить и акцептовать ни один поставщик, только вредят рынку. «В данном случае важно, чтобы поставщики были проинформированы о применении скидок на их товары и имели возможность выражать свое согласие или несогласие на их применение. Если не отрегулировать скидки на маркетплейсах, то в среднесрочной перспективе это приведет к снижению конкуренции на рынке и рискам банкротств поставщиков»,— считает господин Востриков.

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Рыночный подход

В свою очередь, маркетплейсы указывают на то, что и традиционная розница использует разного рода скидки и промоакции. «Дополнительные скидки с нашей стороны помогают продавцам на платформе расти быстрее, а 58 млн покупателей — купить товар по выгодной цене. Это классическая механика на рынке, и много лет ее развивал офлайн-ритейл: все мы знаем про промо, желтые ценники в магазинах и так далее — мы делаем то же самое, только в онлайне. При этом у наших продавцов есть возможность в любой момент отказаться от скидок за наш счет, но такое решение не пользуется популярностью. Если ограничить скидки, россиянам придется платить за товары больше, а рост предпринимателей замедлится. Поэтому мы выступаем за сохранение рыночного подхода — он положительно сказывается как на качестве жизни россиян, так и на развитии предпринимательства»,— прокомментировали «Ъ-Review» в пресс-службе Оzon.

Президент АКИТ Артем Соколов также отметил, что ассоциация не поддерживает предложение о введении государственного регулирования скидок.

«На наш взгляд, оно создаст в перспективе негативный прецедент во всей торговле, это будет вмешательством государства в механизм работы с клиентской базой и с товарными остатками, которые практикует вся торговля вне зависимости от канала продаж. Регулирование должно сохранять баланс интересов всех участников рынка и при этом способствовать его развитию. На наш взгляд, требуется изменение закона о торговле — его устаревшие нормы неприменимы для онлайн-канала и стали препятствием для развития сетевой розницы в интернет-торговле»,— считает господин Соколов.

Мнения сторонних экспертов по данному вопросу тоже неоднозначны. Независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин считает, что опасения традиционной торговли обоснованны. У офлайн-ритейлеров естественное желание, чтобы все площадки работали в одинаковом правовом поле.

«Но вопрос о скидках, которые маркетплейсы делают за свой счет, спорный. И у Оzon, и у Wildberries есть бюджеты, чтобы проводить распродажи за свой счет. Такими распродажами они нагоняют трафик, и люди что-то еще приобретают. Что мешает то же самое делать офлайн-рознице»,— говорит Михаил Лачугин. Но тут же добавляет, что возможности в плане скидок у онлайна и офлайна все-таки отличаются. О чем говорят и представители АКОРТ, и РАТЭК. В офлайн-торговле выше операционные затраты, и продавцы не могут выставлять такие высокие скидки. Онлайн-торговля лишена ряда издержек, свойственных традиционной рознице, поэтому на сегодняшний день эти площадки имеют ряд преимуществ.

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«На складах маркетплейсов люди часто работают по гражданско-правовым договорам или как самозанятые. Это позволяет маркетплейсам избежать выплат в пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования. Денежная масса, которую экономят в итоге маркетплейсы, может идти на обеспечение скидок, создавать конкурентное преимущество за счет демпинга»,— комментирует эксперт Комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы Мурат Дударев. Он предлагает сосредоточиться не на ограничении размера скидок, а усилить контроль и надзор, чтобы устранить первопричину демпинга и одновременно обеспечить поступление денег в бюджет и внебюджетные фонды.

При этом оба эксперта обращают внимание, что в контроле и регулировании нуждается не только сфера онлайн-торговли, но и офлайн.

«Офлайн-торговля в лице крупного ритейла съедает рынок малого торгового бизнеса. Кроме того, скидки потребителям в офлайн-торговле часто делаются за счет поставщиков. Крупный поставщик благодаря своему обороту способен выдержать такие условия ритейла, но малый поставщик — уже нет»,— отметил Мурат Дударев.

В пресс-службе ФАС на запрос «Ъ-Review» рассказали, что в 2024 году служба рассмотрела большое количество жалоб на действия ведущих организаций интернет-торговли. По итогам были выданы предупреждения за навязывание продавцам невыгодных условий. Маркетплейсы исполнили их и внесли изменения в свою работу.

«Кроме того, служба подробно изучает практику ведущих компаний интернет-торговли по предоставлению скидок за счет собственных средств на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Принимаемые меры не будут сдерживать создаваемые положительные эффекты развития интернет-торговли»,— подчеркнули в ФАС.

Этот текст — часть проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

Юлия Житникова