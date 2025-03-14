ФАС не оценила акционизма

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от Ozon (MOEX: OZON) и Wildberries опубличить и обосновать внутренние механизмы автоакций, предусматривающие скидки за счет продавца на товары с плохой оборачиваемостью. Также служба проводит проверку установки скидок за счет уже самих маркетплейсов, что, в свою очередь, приводит к искусственному демпингу площадок. К решению вопроса подключилось правительство: в частности, обсуждается предложение обязать маркетплейсы уведомлять продавцов за 14 дней о проведении акции и получать их согласие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ответом ФАС на жалобу РАТЭК (Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники), по вопросу установления маркетплейсами скидок на товары продавцов. Продавцы жаловались в ФАС на Ozon и Wildberries, что те без ведома селлера включают товары с низкой оборачиваемостью в акции за счет продавца (см. “Ъ” от 5 ноября 2024 года). В ответ на это служба выдала предупреждение обоим маркетплейсам: Ozon и Wildberries должны до конца марта предоставить продавцам «прозрачные и понятные механизмы акций», сообщили “Ъ” в ФАС, добавляя, что при наличии оснований служба возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Однако по поводу второй жалобы на маркетплейсы со стороны РАТЭК по применению автоматических скидок за счет уже самих маркетплейсов служба еще проводит анализ. «ФАС изучает эту практику на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, говорить о поднятии цен маркетплейсами до экономически обоснованного уровня преждевременно»,— говорят в службе.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего законопроект «О платформенной экономике», сообщили, что одна из его статей «полностью посвящена регулированию процесса предоставления скидок на товары, работы и услуги». Так, снижение цены на товары продавца будет допускаться при условии, что оператор платформы направит продавцу уведомление о намерении снизить цену на товар не позднее чем за 14 дней до начала акции и получит на это согласие. «Предполагается, что процедура будет обязательной и в случае, если маркетплейс захочет снизить цену на товар за счет продавца, и в случае, если за свой счет»,— сообщили в аппарате.

Представитель РАТЭК считает, что меры, предлагаемые, в частности, законопроектом, недостаточны. «Общий объем ресурсов, которые маркетплейсы смогут выделять на скидки, не ограничен, поэтому они продолжат поддерживать монопольно низкие цены на товары, что запрещено торговым сетям»,— говорит он, добавляя, что необходимо обозначить порог скидок на маркетплейсах в районе 10%.

Предложение РАТЭК, по сути, сводится к требованию установить во всех каналах продаж одинаково высокие цены на товары массового спроса — едва ли такое предложение может способствовать развитию конкуренции, говорят в Wildberries & Russ. Ценообразование на маркетплейсе определяет сам продавец, а инвестиции со стороны Wildberries позволяют делать товар доступнее покупателю. «Это повышает спрос и помогает селлерам увеличивать продажи»,— считают там. В Ozon не ответили “Ъ”.

После указания ФАС ощутимых изменений в ценообразовании произойти не должно, считает директор департамента электронной коммерции «Марвел-Дистрибуции» Николай Федяев. «Дальнейшая ситуация будет зависеть от стратегий, выбранных маркетплейсами: механизмы осуществления нужной им ценовой политики у них остаются»,— подчеркивает он. Однако глава компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев считает, что запрет на демпинг для маркетплейсов напрямую отразится на стоимости товаров: «Без искусственного занижения они увеличатся и выровняются в среднем по рынку».

Площадки работают в условиях жесткой конкуренции и стараются предлагать одни из самых привлекательных цен на рынке, поясняет директор департамента электронной коммерции OCS Евгений Кузьменко. По его словам, для этого на маркетплейсах применяются механизмы ценообразования, которые включают соинвестирование, различные типы скидок и прочее: «Например, в категории электроники и бытовой техники соинвестирование в среднем составляет 10–20%». По его оценке, попытки повлиять на механизм установки цен приведут к появлению новых «тактик», вместо соинвестирования могут появиться кешбэк или специальные промокоды, которые автоматически проставляются в корзине покупателя.

При вводе запрета на скидки за счет продавцов у самого покупателя ничего не поменяется, однако маркетплейсы из-за отсутствия заработка на таких скидках могут начать менять алгоритмы рекламы на платформе, делая ее более дорогой для продавца, предупреждает основатель агентства «Шольчев» Евгений Шольчев.

Тимофей Корнев, Дарья Андрианова