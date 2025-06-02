Суд оставил в СИЗО обвиняемую в убийстве бывшего мэра Самары

Продлена мера пресечения Екатерине Тарховой, которой инкриминируется убийство ее дедушки и бабушки, Виктора и Натальи Тарховых. Она будет содержаться под стражей еще два месяца, до 2 августа включительно. Решение принял Самарский районный суд Самары в понедельник, 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перед заседанием Екатерина Тархова отказалась общаться со СМИ и рассказывать о сообщниках. Она отметила, что новую информацию по делу уже передала журналистам федерального канала: выпуск шоу на эту тему покажут в ближайшие дни.

Тем не менее, на вопросы о сыне Екатерина Тархова ответила. Сказала, что уже не может повлиять на будущее ребенка, но думает только о нем и видит его во снах. Екатерина Тархова периодически общается с сыном. Во время разговора спрашивает, как у ребенка дела и чем он занят.

На заседании следователь просила суд продлить арест, так как предварительное следствие по делу не завершено (продлено до 6 августа, необходимо завершить ряд экспертиз и назначить новые), и обвиняемая может скрыться от суда и следствия и скрыть следы преступления. Прокуратура поддержала позицию следствия. Екатерина Тархова просила смягчить ей меру пресечения. Защита потерпевшей стороны просила продлить арест.

Адвокат обвиняемой назвал утверждения следствия голословными, также выступил за смягчение меры пресечения и помещение его подзащитной под домашний арест.

Кроме того, в суд приехал представитель потерпевшей стороны, безработный Григорий Гробер.

Екатерину Тархову задержали и арестовали в начале февраля текущего года после того, как ее бабушка с дедушкой пропали без вести. Их тела искали на полигоне «Преображенка», но до сих пор не нашли.

Вначале обвиняемая отказывалась от дачи показаний, но в итоге призналась в содеянном и сообщила, что ей помогли совершить преступление. Следствие считает соучастниками убийства супругов Тарховых Светлану и Дмитрия Метревели. Оба объявлены в международный розыск.

По версии следствия, Светлана Метревели консультировала Екатерину Тархову на тему убийства ее родственников. А Дмитрий Метревели помог расчленить экс-мэра Самары и ее супругу, а затем расчленить их тела и избавиться от останков. Дмитрий Метревели заочно арестован.

Мать Екатерины Тарховой, Людмила, отбывает в колонии срок за вымогательство 200 млн руб. у зампреда самарской губдумы Александра Милеева. Сын обвиняемой после ее ареста содержался в соцучреждении, затем крестная оформила опеку над ним.

Георгий Портнов