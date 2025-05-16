Следствие установило предполагаемых соучастников убийства экс-мэра Самары

Установлены личности предполагаемых соучастников убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Речь идет об уроженке региона, 56-летней Светлане Метревели, и ее племяннике, 25-летнем Дмитрии Метревели. Им инкриминируется пособничество в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору Об этом сообщает Следственный комитет России.

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«В настоящее время Метревели Светлана и Метревели Дмитрий, проживающие за пределами территории Российской Федерации, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно избрал для Дмитрия Метревели меру пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

Силовики выяснили, что Светлана Метревели, которая проживает за границей, давала внучке погибших Екатерине Тарховой советы и указания на тему убийства Виктора и Натальи Тарховых. В свою очередь, Дмитрий Метревели и обвиняемая «отравили пару, а затем заморозили при помощи азота, расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», сообщает СКР.

Виктор и Наталья Тарховы пропали без вести в период с конца декабря 2024 по начало февраля 2025 года. Их тела не нашли, а следы преступления уничтожили с помощью химических средств. По подозрению в убийстве задержана и арестована Екатерина Тархова, которая признала свою вину.

Георгий Портнов