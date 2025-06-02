Почти 200 тонн пшеничной муки отправили из Удмуртии в Китай с начала года

195 т пшеничной муки высшего сорта экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это количество в три раза превышает объем аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, экспорт лесоматериалов круглых лиственных пород из Удмуртии в Китай увеличился в 1,4 раза с начала года — до 37,1 тыс. куб. м. Также в 3,5 раза вырос экспорт льняного масла в Поднебесную — до 975 т.