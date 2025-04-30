Из Удмуртии экспортировали 37 тысяч кубометров лесоматериалов в Китай с начала года

37,1 тыс. куб. м лесоматериалов круглых лиственных пород экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

28 апреля специалисты управления проконтролировали экспорт 910 куб. м березовых лесоматериалов. Продукция прошла лабораторный фитосанитарный контроль в Удмуртском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Карантинные вредные организмы обнаружены не были.

Напомним, 42,17 тыс. куб. м лесопродукции вывезли из Удмуртии в другие регионы России с начала года. Это на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.