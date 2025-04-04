Экспорт льняного масла из Удмуртии в Китай увеличился в 3,5 раза в начале года

975 т льняного масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала 2025 года, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

31 марта специалисты управления проконтролировали отправку 15 партий льняного масла общим весом 322,16 т. В ходе досмотра были отобраны образцы для лабораторных исследований на наличие карантинных объектов. Владелец получил фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт.

Напомним, в начала года также увеличился экспорт лесопродукции в Китай почти в 2 раза: из республики было вывезено 29,2 тыс. куб. м лесопродукции.