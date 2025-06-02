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«Магнит» продал липецкую агрофирму «Москва на Дону» холдингу «Доминант»

Активы липецкого ООО «Москва на Дону», специализирующегося на овощах закрытого грунта, перешли от АО «Тандер» (основное юрлицо ритейлера «Магнит») к ООО «Усманский агрокомплекс». Соответствующие изменения появились в ЕГРН. По данным Rusprofile, последнее через ООО «Агродом» принадлежит совладельцам агрохолдинга «Доминант» Павлу и Светлане Демидовым.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сделка состоялась в апреле. В ее периметр вошли права долгосрочной аренды на 1,3 тыс. га земель в Липецкой области для выращивания овощей открытого грунта, преимущественно «борщевого набора» (свекла, капуста, картофель и морковь).

В ЕГРЮЛ информация о смене собственника «Москвы на Дону» пока не внесена, однако в «Магните» «Ъ» подтвердили продажу компании. Представители ритейлера объяснили решение желанием сфокусироваться на выращивании тепличных овощей и зеленных культур. «Борщевой набор» «Магнит» будет закупать у сторонних производителей через агроконтракты, договоры на поставки будущего урожая с фиксированными объемами.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ».

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