Иркутские власти могут наградить сбивавших дроны граждан

Администрация Иркутской области могут поощрить местных жителей, которые 1 июня пытались препятствовать работе украинских беспилотников. Об этом сообщает в Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении»,— нааписал губернатор Кобзев.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с водителями, пытавшимися с помощью камней остановить вылет беспилотников из припаркованного на стоянке грузовика.

Атака на воинскую часть произошла 1 июня между 18:00 и 19:00 по местному времени. По информации Игоря Кобзева, дроны выпускались из припаркованной фуры.

«Ситуация в Усольском районе контролируемая, угрозы для населения нет»,— сказал заместитель главы региона Роман Колесов по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области.

В районе места происшествия по-прежнему действует ограничение доступа. Для транспорта закрыт небольшой участок федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в Усольском районе. Доступен объезд через село Мальта. Господин Кобзев призвал жителей не поддаваться панике и воздержаться от обсуждения атаки в интернете.

Минобороны России сообщало, что 1 июня Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторые участники запусков беспилотников были задержаны. Власти Иркутской области после атаки создали штаб на базе правительства региона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налетные выходные».

Елизавета Шмакова; Влад Никифоров, Иркутск