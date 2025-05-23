Минобороны хочет взыскать с РЖД более 30 млн рублей

Минобороны России требует взыскать свыше 30 млн руб. с ОАО «РЖД» по серии новых исков, поданных в мае в Арбитражный суд Москвы. С текстами исков ознакомился ТАСС.

Ведомство подало восемь новых заявлений, часть из них уже принята к производству. Полная сумма исковых требований составляет 30 млн 720 тыс. 717 рублей.

31 марта стало известно о серии исков Минобороны к РЖД на общую сумму 90 млн руб. Причины заявлений неизвестны. Сумма требований по крупнейшему из исков достигает 34 млн 323 тыс. 707 руб.