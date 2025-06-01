ЦСКА дотерпел до рекорда

Отечественный футбольный сезон завершился cуперфиналом «Фонбет» Кубка России, в котором блестяще игравший весной ЦСКА дожал в «Лужниках» «Ростов» в серии пенальти, последовавшей за нулевой ничьей в основное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты ЦСКА в девятый раз выиграли Кубок России и догнали «Локомотив»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Футболисты ЦСКА в девятый раз выиграли Кубок России и догнали «Локомотив»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Московский финал стал для ЦСКА венцом непростого, но счастливо закончившегося сезона. Нестабильный, не без мучений приспосабливавшийся к требованиям нового тренера Марка Николича осенью, он после зимнего перерыва предстал совсем другой командой — ладно сконструированной и бодрой. В итоге грозивший скверным исходом чемпионат принес ему бронзу, а второй по рангу внутренний турнир — девятую в нем победу. По их количеству ЦСКА стал совладельцем рекорда: столько же — лишь у «Локомотива». Девятый приз, правда, был добыт в изнурительной и скучноватой борьбе.

Перцу этому финалу, казалось, должен был добавить эпизод в самом его начале. ЦСКА подавал стандарт, и ростовчане мяч из штрафной выбили.

Только вот, выбитый, лег он на ногу армейцу Ивану Облякову. Важное уточнение: на правую ногу, которая у Облякова отнюдь не так хороша, как левая. Но пальнул он «неудобной» ногой не хуже, чем «удобной». Плотно пальнул. А дальше ростовским болельщикам пришлось наблюдать кое-что жутко неприятное. Голкипер Рустам Ятимов правильно выбрал позицию и, конечно, не имел права не справиться с этим ударом Облякова. Но подставил он под него руки так неловко, что через мгновение мяч, отскочивший от них под ноги Ятимову, запрыгнул в сетку.

И вот тут-то случилось самое интересное. Ятимов с партнерами уже приготовились переваривать нежданную беду, когда стало понятно, что судьи, работающие с VAR, подозревают что-то неладное. И Кирилл Левников, арбитр, возглавляющий судейскую бригаду на поле, что-то неладное подозревает. Повтор показывал, что именно. В момент передачи вперед всех обороняющихся выскочил армеец Мойзес. Оставалось разобраться, что это за офсайд — пассивный, за который не наказывают, или активный. А грань-то была явно тонкой. Мяч до Мойзеса не дошел, но и своим корпусом он, видимо, мешал добраться до него находившимся рядом соперникам.

Левников рассматривал картинку внимательно и увлеченно. В эти несколько минут он, прильнувший к монитору, был похож на Шерлока Холмса, ищущего крошечные отметинки на месте загадочного преступления. А это что за алая капелька? А откуда тут сигаретный окурок? Нет, нечисто дело.

Наконец он громко и твердо объявил волнующемуся стадиону об отмене гола. А реакция трибун подтверждала, что неравнодушных к «Ростову» людей на них собралось если и меньше, чем неравнодушных к ЦСКА, то ненамного.

Порадоваться такому решению было кому.

Перец между тем появляться в игре и после этой не такой уж маленькой драмы все равно наотрез отказывался. А все дело, может быть, не в плохой форме участников суперфинала под занавес сложного сезона, а в том, что изучили они друг друга досконально и лишнего не позволяют. И если, скажем, ростовчане оставляют свободной зону для Секу Койта, то такую крохотную, что перспективный с виду пас укротить все равно не успеешь — выбежишь с мячом за лицевую. Ну и у «Ростова» все его наскоки тоже пропадали впустую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игрок команды ЦСКА Сауль Гуарирапа (в центре) во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Ростов» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Ростов» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Ростов» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Вратарь команды ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Вратарь команды «Ростов» Рустам Ятимов во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 6 Игрок команды ЦСКА Сауль Гуарирапа (в центре) во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Ростов» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Ростов» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Матч между командами «Ростов» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Вратарь команды ЦСКА Игорь Акинфеев во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Вратарь команды «Ростов» Рустам Ятимов во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

А перерыв мало что изменил. Коса на камень — так это называется. Болельщиков обычно безумно раздражает, но ничего не поделаешь, если каждый из противников в каждой ситуации точно знает, что делать. Чтобы какой-то из двух предметов взял все-таки верх, требуется что-то неординарное.

Неординарная атака впервые прошла примерно за четверть часа до окончания основного времени — у ЦСКА. Быстрая, с передачами в касание, раскраивающими ростовскую оборону на лоскутки. Под занавес ее в касание из центра штрафной бил Сауль Гуарирапа. Но Рустам Ятимов на сей раз правильный выбор позиции дополнил убедительной игрой руками.

А вскоре очень неплохо подкручивал мяч в ближний угол партнер Гуарирапы Матвей Кисляк, но докрутить не вышло. И почти сразу после его промаха раздался свисток, означающий, что суперфинал завершится серией пенальти.

А эта перестрелка, в отличие от всего, что ей предшествовало, оказалась как раз чрезвычайно увлекательной. Стартовала она с удара ростовчанина Хорена Байрамяна в стойку. Но потом Ятимов, зацепив мяч, отправленный в створ Игорем Дивеевым, шансы уравнял. Все решил бог знает какой по счету подвиг главного российского вратаря нынешнего века. Игорю Акинфееву в его поединке с Алексеем Суторминым было еще труднее, чем Ятимову в поединке с Дивеевым. Ростовский игрок исполнил одиннадцатиметровый на первый взгляд практически безупречно. Однако Акинфеев, уже пролетая мимо мяча, умудрился выбросить в сторону руку и достать его.

Алексей Доспехов