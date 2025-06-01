При атаке ВСУ на Амурскую область пострадал водитель грузовика

В результате атаки ВСУ на Амурскую область на трассе Чита—Хабаровск у поселка Серышево загорелся прицеп грузового автомобиля. Пожар потушен. Водитель пострадал, сообщает губернатор Василий Орлов.

Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб работают на месте происшествия. Ударов БПЛА по авиабазе Украинка и населенным пунктам допущено не было.

Ситуация находится под контролем властей. Глава региона призвал использовать официальные источники и не распространять непроверенную информацию.

Минобороны России сообщало, что Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Некоторые участники запусков беспилотников были задержаны.