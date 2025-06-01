Минфин США: Вашингтон не хочет отделять нашу экономику от Пекина

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что США не хотят отделяться от Китая, а обострение противостояния между странами происходит ненамеренно. При этом он добавил, что руководство Соединенных Штатов хочет снизить риски в отношениях с Китаем, а также сделать остальной мир менее зависимым от него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Бессент

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Скотт Бессент

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

«Нам действительно нужно снижать риски, так как мы увидели (действия Китая.— "Ъ") — во время пандемии будь то полупроводники, лекарства или другие продукты, с которыми мы сейчас работаем в этом направлении... Китай сдерживает продукцию, которая необходима для промышленных цепочек поставок Индии, Европы, а это не то, что делает надежный партнер»,— сказал он в эфире CBS News

Пандемия COVID-19 привела к глобальному дефициту полупроводников, также она повлияла на мировые корпорации, которые размещали свое производство в Китае. Компании стали переносить свои заводы во Вьетнам, Индию и на Тайвань.

Накануне глава Пентагона Хегсет заявил о готовности США «сражаться и побеждать» Китай. Он заявил, что со стороны КНР исходит реальная угроза и республика планомерно наращивает военную мощь. До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай полностью нарушил торговое соглашение, которое две страны заключили в Швейцарии 11 мая. Он не уточнил, какие договоренности были нарушены.